土城大清水公園過去有一塊全場籃球場大小的土地，分給自來水公司作為加壓站配水池使用，為了回饋地方，在配水池上方打造共融遊戲場，不僅設置拱形繩索攀爬架、共融式盪鞦韆，未來更將利用草坪斜坡打造地景溜滑梯，成為孩童遊樂的好去處；土城公所表示，土城已完成8處共融特色遊戲場，未來將陸續淘汰老舊公園，打造更多特色遊戲場，讓家長在土城區各處都能放心遛小孩。

新北土城大清水運動公園近期新增遊戲場開放民眾使用，不但有共融式設施，遊戲場地墊也特別鋪設有厚度、彈性的材質。土城區公所表示，大清水運動公園位在清水高中對面，本來就有完整的公園設施，像是登山步道、兒童遊戲區、體能遊戲區、羽球場等，但公園有一塊土地分給台灣自來水公司做自來水管的加壓站配水池使用，土地上方原為草皮步道，但台水公司為回饋地方在配水池上設置了共融遊戲場，有5至12歲孩童使用的繩索攀爬架、多人使用的共融式盪鞦韆、5歲以下幼童專用盪鞦韆，未來也會評估在遊戲場旁的草坪斜坡設置地景溜滑梯，提供給孩童更多遊戲項目。

土城區公所補充，新北市政府預計在108至109年度完成50處共融特色遊戲場及全齡化公園，新啟用的大清水運動公園是第38處公園共融遊戲場，目前土城區已完成8處8處共融特色遊戲場，未來將陸續淘汰老舊公園遊戲場，更新為共融特色遊戲場，讓家長在土城區各處都能放心遛小孩。

(中時 )