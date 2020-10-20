有過一段婚姻、育有一名女兒的單親媽媽，一度和男友論及婚嫁，卻在男友父母知道她的過去後，幸福變了樣！對方父母強力要求兩人分手，讓她無奈感嘆「我現在是殺人放火嗎？」

「沒想到八點檔的劇情在我身上上演」，原PO在臉書「靠北男友2.0」訴苦，稱自己35歲、離過婚、有一個女兒，目前和男友（40歲）交往1年多。男友父母頻頻催促兩人婚事，她希望讓長輩知道她的情況，但男友認為沒必要講。

今年中秋節連假期間，男友父母終於知道她的過去，態度竟一百八十度轉變，要求男友把她「換掉」，隔天甚至打電話來，哭訴辛苦養育的兒子要娶一個離婚有小孩的人；男友也無奈地說，若最後父母仍無法接受，只能分手。

原PO表示，女兒歸前夫養育，根本不會有負擔。她不禁感嘆，在老一輩的傳統觀念裡，「離婚有小孩」幾乎跟「殺人放火」歸為同類，嫁娶進門會讓家族蒙羞。

網友痛斥男方「沒肩膀」、「一開始就該講了，拖一年多才演這齣，浪費時間」、「男的沒有很愛妳，妳找錯對象了」。

有網友勸原PO認清現實，「妳離過婚，應該知道很多事情在婚前都看得出端倪，妳應該不想再離第二次婚吧」、「妳值得更好的人」。

(中時新聞網)