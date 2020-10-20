如果你正在尋找價格合宜的5G手機，Google不久前才在台發表的Pixel 5以及Pixel 4a 5G肯定名列你的候選清單中。不過有不少外媒發現，早期上市的Pixel 5中，似乎製造生產上有一些品質瑕疵，讓人對於手機使用上略有疑慮。

《9to5google》報導，Google Support論壇以及XDA網站論壇中，都陸續出現一些用戶抱怨他的Pixel 5出現了邊框與機身出現無法完全密合的情況（如下圖），讓他們對於手機可支援的IP68防水防塵特性，起了一點疑慮。大多數的例子出現在挖孔螢幕的這一側，也就是左上角附近，但不完全限於此處。提出此情況的網友大多指出，他們發現手機開箱後就出現這樣的情況，這問題縈想層面還比較小，而非是使用一段時間後才爆發的災情。

外媒發現有不少使用者發現Pixel 5出現螢幕與邊框無法密合的瑕疵。（摘自9to5google）

而《Android Police》所拿到的Pixel 5媒體評測機也出現類似情況，不過似乎問題不是發生在左上角的位置。《9to5google》本身自英國零售通路購買的Pixel 5，也有類似情況發生，在左上角位置出現了非常小的縫隙。

綜合多方資訊，報導指出上述瑕疵情況的大多出現在「純粹黑」款式中，暉綠色的款式倒是沒有發現有消費者抱怨類似的情況。基於目前還屬於Google Pixel 5上市初期，開賣的地區並沒有很多，因此相關案例也不多。關心的消費者可以持續觀望相關消息。而目前Google方面並沒有針對相關事件對媒體予以回應。

Google Store目前已率先開賣Pixel 5與Nest Audio音箱，消費者也可洽獨家電信通路台灣大哥大來購買。至於價格更親民的Google Pixel 4a 5G台灣大哥大指出預計於11/19正式開賣。

(科技)