黃文星、梁舒涵、伊正、林真亦、林暉閔、黃采儀20日出席公視人生劇展《沈默之槍》媒體茶敘，黃文星劇中飾演私家偵探，林真亦則為他秘書，兩人也有不少對手戲。他劇中看似兩光說話無俚頭，有點自我感覺良好，得「皮笑肉不笑」，不過相較黃采儀、林暉閔等人情緒戲多，「我常常就把別人逗笑，然後ACTION後害大家笑場，大家覺得我很賤，跑去影響別人」，他也常「以茶會友」，品茶前還念一大串製作過程，自曝有時NG好幾次，黃采儀則崩潰說「他害我狂喝茶」。

梁舒涵日前離開演了兩年的《女力》，這回在《沈默之槍》中飾演渾身是迷的直播主，黃文星虧梁舒涵，一開始看她在片場很安靜，「我以為她（仙姑）上身」。梁舒涵澄清私下比較不善言辭，「大家很容易因為角色誤會我的個性」，這回要詮釋盡情賣萌的直播主，她坦言自己跟角色個性完全不同，得盡力活成角色，才有辦法呈現，她也笑說「上部戲我苦戀，還被拋棄，這部戲玩弄男人於手掌中」，會針對不同角色，調整表演狀態。

梁舒涵日前休息數月，看起來消瘦不少，她透露體脂減少10％、體重也降了5、6公斤，笑說是「慢慢演化」，除了運動外也有做飲食控制，自己採用「開心減肥法」，靠拿捏飲食比例，不會逼自己吃不喜歡的食物，不過坦言拍戲時正好寒流，衣服又比較單薄，不太容易。先前休息期間去花蓮放鬆外，也有練鋼筆、書法來療癒身心，寫字過程讓自己沈澱很多，接下來也有新戲即將開拍。

伊正劇中和梁舒涵發生「師生戀」，從起初帥氣模樣，到後來卻是罹癌的頹廢大叔，他拍戲期間刻意一天只吃一餐，且減少睡眠時間，讓自己呈現極度飢餓狀態，甚至有一場戲跟林暉閔對戲，滿眼血絲讓林暉閔嚇壞。伊正透露，拍戲3週期間刻意不刮鬍子，起初有嚇到老婆女兒，沒想到女兒會跑來摸鬍子，「她們覺得摸渣渣很好玩，我被女兒摸臉感覺很棒」，即便戲殺青後也不想刮鬍，享受角色頹廢感，笑說是「意外收穫」。

林暉閔劇中飾演高中生，和梁舒涵有感情戲，他劇中藏槍被媽媽黃采儀發現，揭開故事序幕。他劇中一幕把玩槍，坦言為了練轉槍花很久時間，「沒轉好掉下，還打到我腳趾頭瘀青」，也跟伊正討教如何「玩槍」，原來伊正過去拍過不少警察戲，曾練過轉槍等耍帥招數。

黃文星。（公視提供）

梁舒涵（左）、林真亦。（公視提供）

林暉閔（左）、黃采儀。（公視提供）

伊正。（公視提供）

公視人生劇展《沈默之槍》20日舉行媒體茶敘。（公視提供）

(中時 )