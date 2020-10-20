台南市南區某小學5年級陳姓女童的家長，指控校方張姓校護涉嫌言語霸凌，還私設條款要求女童要有2名以上的同學陪同才能進入保健室，造成女童心理嚴重受創，自卑、情緒焦慮且拒絕上學。校方認為，雙方認知有差距，但只要調查屬實，該懲處就懲處、該通報就通報。教育局則強調，霸凌零容忍是市府重大政策，一旦調查屬實，一律從嚴懲處。

女童家長說，4年級上學期某一天，女童請假沒有上學，隔天班上同學卻告訴她，昨天張姓校護在吃午餐時，突然對該班同學說，「你們再這樣一直吃，就會像陳姓女童一樣胖」，說完還大笑。女兒聽到當下感覺很受傷，放學回家告訴家長不想上學，家長得知原因，當天即向導師及校長反應，但校長僅說張姓校護的個人修養有問題，卻沒有處理，隔2、3天家長再打電話到教育局，校護才趕緊託人出面幫忙疏通，獲得女童與家長的原諒。

不料，事後校護竟私設條款，要求陳姓女童進入保健室，必須有2名以上的同學陪同，理由是擔心會被「誤會」。今年10月15日女童不小心將視力檢查回條弄丟，找2名同學陪同到保健室向校護索取視力檢查表。

女童指出，當時校護突然大叫「是妳不懂字，還是我寫得不夠清楚」，還狠瞪她；此時，她低頭痛哭，校護更大聲斥責說，「妳不用在那邊裝可憐」，更嗆「妳不能離開，等一下妳到樓上哭，老師又以為我欺負妳。」

女童與同學被留在保健室大約半小時以上，由於實在忍不下去，於是打電話給父親救助，家長隨即放下工作到校處理。

女童母親指出，家長到校後，校護的態度很差，還當著校長的面嗆，「上一次教育局的事還沒結束，我還沒忘記，我也過不去」；家長要求校長給交代，卻未得到正面回應。當晚女童因無法入眠，還說「閉上眼睛就會聽到校護吼她的聲音」，隔天家長帶女童到身心科求診，發現女童已經出現焦慮狀況。

家長要求校護道歉、學校給交代，不適任的教職員工不能留校繼續傷害其他學生。不過，校長表示，校方會積極邀請家長到學校讓雙方再溝通、說明，但因女童一方與護士雙方認知有很大的差距，校方也希望讓證據說話，只要調查屬實，該懲處就懲處、該通報就通報。

教育局認為，去年首度發生疑似言語霸凌學生事件時，該局曾接到女童家長電話反映，指「有同學取笑女童身材肥胖，有同學說是護士阿姨說的」，校方曾訪談學生與校護，但後來因女童家長到校簽下不申請調查書，此案終止調查。如今再度獲報，已啟動調查。

教育局強調，霸凌零容忍是市府重大政策，「不隱匿、不包庇、不拖延、有案即查，屬實即罰」，也是教育局三申五令的「三不一有」處理原則；此案如果調查屬實，相關人員確有違反上述處理原則時，將一律從嚴懲處。

教育局還責學校依規定通報，同時安排學生輔導諮商中心派員協助校方對女童心理輔導，以穩定學生上學情緒，後續也會督請學校盡速依規定完成調查。

(中時 )