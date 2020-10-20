一說到鶯歌，絕對和陶器脫不了關係，但逛累了，除了一邊的街邊小吃，想要找個地方坐坐，休息一下、好好吃個飯的話，有好的推薦嗎？答案當然是有的！

在 Instagram 查看這則貼文 Eva Shen（@evaijoseph）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 2 日 下午 8:53 張貼

說到鶯歌老街有什麼美食，首屈一指的人氣王就是「厚道飲食店」了。「厚道」原始店的空間不大，擺設卻相當有特色，在這裡，你能吃到古早味，「排骨飯」和「雞腿飯」是這裡的招牌。排骨、雞腿醃的時間不馬虎，進油鍋酥炸起鍋上桌後，一口咬下，鹹香適中，肉質多汁不柴，如果想喝湯，一定要來一碗「蒜香蜆湯」，蒜頭的香味和湯的清甜，幾乎人人桌上都有一碗。

◆ 蒜香蜆湯 (圖片來源：觸mii編輯部)

為了給顧客更好的用餐環境，「厚道」在距離舊址不遠處開了新店面，明亮寬敞的空間的確舒適不少，每逢假日用餐時間，總是能看到店門前絡繹不絕的人潮；下次去鶯歌，來吃碗古早味的排骨飯吧！

◆ 圖片來源：觸mii編輯部

》店家資訊

地址：新北市鶯歌區尖山埔路79號

電話：(02)2677-7617

時間：週一至週五 11：00 ~ 14：30、16：30 ~ 19：30 (週二公休) / 週六、週日 11：00 ~ 19：30

(中時新聞網)