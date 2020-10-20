永慶慈善基金會長期關懷弱勢，尤其關注銀髮弱勢族群的生活權益！

永慶慈善基金會董事長趙怡自2014年起，就積極推動國內針對銀髮族的「台灣友善環境」，並積極提出建言，如：低底盤公車讓銀髮族好上車，公車敬老座設計太高難乘坐，斑馬線人行綠燈秒數太短、讓行動緩慢的長輩來不及過馬路…，趙怡期許為台灣銀髮族建構一個友善環境。

永慶慈善基金會董事長趙怡（左一）秉持「人間有愛，生活無礙」的精神理念，持續與台北市政府社會局、衡山基金會共同推動「居家無障礙大改造合作計畫」。圖／永慶慈善基金會提供

多年前，一份針對台北市50歲以上民眾的抽樣調查，調查題目是「他們對於高齡友善住宅的看法」，調查結果值得關注和討論。

調查結果顯示：有16%的長者曾經摔倒，其中29%發生在家中；而高達71%跌倒的民眾，是發生在住家以外的公共空間。另外，在調查過程中也發現，超過5成受訪者居住在無電梯的公寓中，更多人住在老舊社區，公共空間狹小，周邊巷弄雜物堆積，讓銀髮長者行動十分不便、障礙重重。

趙怡表示，大多數高齡者都希望有合宜且友善的住宅，政府進行老舊住宅更新時，更應考量高齡友善住宅環境的規劃與設計，尤其要符合他們生活需求的條件。另一方面，也建議民眾在選擇未來居住環境時，也要往前多想幾年，考量友善住宅及通用設計的概念，如此不僅銀髮族安居，也符合身障朋友、孕婦、幼童持續成長的生活需求。

除了積極推動「行無礙」，永慶慈善基金會董事長趙怡（右起第8位）與臺北文創再度攜手，於2020年8月共同舉辦《第九屆人間公益影展》，以影片激勵人心，推動「新無礙」。圖／永慶慈善基金會提供

趙怡推行社會公益活動多年，經常為弱勢族群發聲！多年前就已經不斷為銀髮族發聲，讓社會住宅能考慮規劃銀髮族的居住適用性，比通用住宅更適合銀髮族的友善宅，希望台北市先開始邁向銀髮的無障礙城市。

(中時新聞網)