九九重陽節將至，高雄市長陳其邁20日下午到梓官區探視百歲人瑞曾黃也女士，兩人合唱歌曲《台東人》。陳其邁請曾女士好好保重，還說：我明年要再來看你！曾女士風趣地說，明年我不知道還在不在。

曾黃也女士儘管已經100歲，但她耳聰目明，說話的速度很快。陳其邁、高雄市議會副議長陸淑美等人到場向她問好，曾黃也與大家話家常。

曾黃也其實已經102歲，但家人晚報戶口，所以身分證上是100歲。曾黃也年輕的時候喜愛旅遊，與家人去過許多國家，她說，對夏威夷的風土民情印象深刻，當地的民眾很熱情。

曾黃也相當風趣，對於唱歌，她自嘲，自己只是業餘的。如今，她一天吃兩餐飯與喝一次咖啡，吃飯吃七分飽，她表示，這樣對身體比較健康。她的手腳靈活、相當健談。午後，她會到家旁邊的廟宇與民眾話家常。

陳其邁送上賀禮，並祝曾黃也女士身體健康。他說，市府團隊會持續提供長輩們更好的服務，包含友善的環境、多元照顧措施等，也祝福高雄市的長輩們歡度佳節，身體強健。

(中時 )