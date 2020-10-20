效力千葉羅德海洋隊的台灣左投陳偉殷明（21）日要再登板先發，爭取重返日職後的首勝，對手是西武獅隊，這次是在西武隊的主場比賽，對方先發投手是浜屋將太。

陳偉殷14日初登板對戰樂天金鷲隊，投6局被擊出7支安打，包括淺村榮斗1支陽春全壘打，送出4次三振、無四死球，失2分都是自責分，終場樂天以4比1獲勝，殷仔吞下敗投，戰績0勝1敗、自責分率3.00，看內容是一場優質先發。

21歲的浜屋將太也是左投，今年是新人年，在一軍已出賽9場，其中先發5場，投32局被擊出32支安打，包括7發全壘打；送出15次三振，卻有18次四死球，戰績2勝2敗、自責分率6.19。看投球內容似乎是容易挨轟、控球能力普通的菜鳥，羅德打者可望有較大的發揮空間，多打幾分幫陳偉殷拿勝投。

羅德目前落後太平洋聯盟龍頭軟銀鷹5.5場勝差，還剩18場例行賽，要超越軟銀應該不大可能。務實的做法是保住第2名，等季後賽再向軟銀挑戰；陳偉殷也要把握每次先發機會，盡力把內容投好，爭取進軍季後賽。

(中時 )