雲林縣議員蔡東富近日接獲民眾陳情，指出石牛溪周遭堤防雜草叢生，路樹枝幹遮擋步道，嚴重危害民眾使用。蔡東富20日與斗南鎮長沈輝勛、水利署第五河川局等單位前往會勘，現場雜草落葉遍佈，五河局允諾近期派員處理。
雲林縣斗南鎮石牛溪畔公園今年7月，甫完成第1期休閒運動器材建設，時常有民眾於該處運動。但近期遭到民眾反應，石牛溪堤防周邊環境雜亂。蔡東富說，主要為雜草及路樹危害到運動民眾，希望斗南鎮公所、五河局能協助改善。
斗南鎮長沈暉勛指出，該處防汛道路周邊種植黃柏，路樹樹根多處撐破路面，用路人行經時易造成意外發生；河床內堆積大量廢棄樹枝，許久未清；堤岸步道路樹遮掩視線。權責單位為五河局管轄，公所會持續督促改善。
五河局管理課表示，針對石牛溪堤防周邊環境，以及防汛道路等部分，近期就會派員前往處理，避免民眾於該處運動時發生危險。
石牛溪河畔公園第1期運動器材於7月初驗收完成，第2期籃球場等設施，已獲縣府補助150萬經費建設，最快預計年底完成。
(中時 )
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