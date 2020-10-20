甘霖基金會人瑞家園20日舉辦「忘年廚藝學堂」成果發表會，住在南投竹山的90歲沈員等3名喜歡廚藝的長輩，現場大展手藝。沈奶奶煮的是「筍干滷肉」，她說，這道菜代表早年生活辛苦及人情味。現場青年志工們大快朵頤品嘗美食，並分享古早料理的濃厚感情與生活故事。

甘霖基金會與台中富邦人壽中捷通訊處在今年8月至10月間開辦推出多堂「忘年廚藝學堂」課程，20日舉辦成果發表會，邀請喜愛廚藝的沈員、許流兩名奶奶及富邦人壽中捷通訊處經理鐘啟二等人到場大展身手，現場近40人一起品嘗美食、慶賀重陽佳節。

「忘年廚藝學堂」成果發表會，長輩與青年志工分享美食的故事。（陳淑芬攝）

「這代表早期生活辛苦及人情味！」沈員的家鄉是盛產竹筍南投竹山，她現場烹煮的是「筍干滷肉」。90歲的沈奶奶說，她年輕時常幫辦桌的鄰居設計菜單和烹煮，尤其是窮苦人家的婚宴或喪家宴請，她都義不容辭的幫忙。

長年茹素的84歲許流則烹煮「茹香素卷」。許奶奶說，丈夫在5年前離世，她在傷痛之際就想製作素卷，因而開啟對素食料理的興趣、療癒喪偶的傷痛，她直到到甘霖人瑞家園，才重新找回生活的重心與快樂。

鐘啟二則帶來以「陳年紹興」研發的「山東白鹵」、「醉雞」、「醉蝦」及「醉豬腳」等佳餚。他說，父親是熱情好客的公務員，雖收入有限，但喜邀親友來作客，因而家裡囤積很多紹興酒，歷久純化成香醇的「陳年紹興」。父親去逝後，又歷經居處搬遷，他從母親手中拿到這批紹興酒，他為感念父親，有時就用酒入菜讓母親品嘗，安慰她的心靈。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，長輩和志工們透過料理表達彼此對世界的溫情、對家人的親情和對另一半的愛情，道道美食蘊藏著真實動人的情感，人生這道料理加了最多的是感動人心的「洋蔥」。

(中時 )