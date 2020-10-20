羅智強臉書發文。（摘自羅智強臉書）

行政院長蘇貞昌說前總統馬英九任內也關過年代綜合台，國民黨革實院長羅智強在臉書發文，指蘇貞昌又請出馬維拉，還PO出前總統陳水扁的女兒陳幸妤當年在電視新聞的畫面，說「蘇貞昌，拿阿扁錢，阿扁的話要聽啊！」嗆爆蘇揆應謹記阿扁說「任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音」，因為「這句話不是說給別人聽，就是說給你蘇貞昌聽的。」

羅智強說，對於中天新聞台關台風波，蘇貞昌又請出馬維拉，瞎扯年代綜合台。先不說年代是綜合台，不是新聞台，他想請問蘇貞昌：「馬英九有用總統身分，像你一樣以行政院長身分，嗆NCC『誰都管不了他，他也什麼都不管』，嗆到有任期保障的NCC主委「被請辭」下台，NCC從此果然乖乖地讓蘇貞昌管，也乖乖地聽蘇貞昌的旨意，狠狠的貫徹干涉、嚴打的中天和TVBS」

他說，他要告訴蘇貞昌，不要再裝什麼路人甲，中天新聞台如果關台，就是你的意思；你可以什麼都牽拖馬維拉，但你要不要聽聽陳水扁的話？陳水扁說任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音，這句話不是說給別人聽，就是說給你蘇貞昌聽的。

羅智強向蘇貞昌隔空嗆聲說，你可以不理馬英九，但你可以不理陳水扁嗎？不要忘了，陳水扁的女兒陳幸妤曾說你拿過陳水扁的錢了！拿人手軟，這個道理不要忘了；既然拿了陳水扁的錢，陳水扁的話總要聽吧！騙完神明騙人民，天下無難事，只怕不騙人，這就是蘇貞昌名聞天下的騙神大法。

(中時 )