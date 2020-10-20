美國總統大選僅剩倒數2周時間，結果勢將影響全球政經局勢，據美國《Yahoo News》最新民調顯示，現任共和黨總統川普與民主黨總統候選人拜登，民調差距已擴大為11%，拜登獲得51%支持度，川普則獲得40%支持度，拜登維持領先局面。

據美國《Yahoo News》與英國跨國民調機構「輿觀（YouGov）」所做聯合民調顯示，川普在中間選民的支持度上，從39%掉至37%，且令人驚訝的是，該民調指出，川普的支持者在白人與老年等族群不及2016年大選時的一半，且在投票意願上，更願意「改變」（7％：1％）。且。

但川普選情真的難以挽回？美國《Yahoo News》分析，美國新冠確診突破810萬，因應疫情不力，正是川普連任陷入苦戰的主因之一，但川普眼下仍有翻身一搏的可能，那就是將在美東時間22日晚間9時登場的「美國總統大選終場辯論」。

事實上，今年大選因新冠肺炎疫情影響，增加郵寄投票，為大選增添變數，部分美國選民抱怨，投票單上寫錯姓名、住址，甚至預先投票的投票所出現人手不足的情況。此外，根據「美國佛州大學美國大選計畫」資料顯示，今年透過郵寄或是親自到投票所提前投票的人數已逼近2,800萬人，反觀上屆大選投票人數約1.366億人，等於今年已有2成的選民已完成提前投票，創下歷史新高紀錄。

而大選搖擺州之一的佛州，也在本周開始舉行提前投票，佛州在美國歷年大選亦是兩大黨搶選舉人票的一級戰區。民調落後的川普周日在內華達州造勢，周一趕往亞利桑那州，他並向支持者喊話，指跡象顯示提前投票人數暴增主要由民主黨選民所帶動，因此籲支持者要出來投票。

對於該民調結果，有網友留言表示觀察到有趣現象，「美國媒體所做的民調都顯示拜登大勝川普，但拜登的競選場合根本沒有人要去，川普卻像個搖滾明星一樣，到處受到熱烈的歡迎」。也有網友表示，「押錯寶？新台幣付諸東流？」。

美國總統大選，YAHOO雅虎網友留言。(圖/翻攝自 台灣雅虎)

(中時新聞網)