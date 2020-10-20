獲利能力較高的再生能源、回收再利用事業領域不斷擴大，國內焚化爐操作及管理商崑鼎（6803），自結累計今年1-9月合併稅前淨利9.94億元，每股稅前獲利為14.77元。崑鼎指出，看好綠電、循環經濟、水資源處理再利用等領域前景，未來幾年將以這些市場做為核心業務，做為提升營收獲利動能之一。

崑鼎今年9月的稅前獲利1.57億元，也是今年單月新高；累計前3季的稅前獲利年增率1.4％。

崑鼎的再生能源收入，主要是太陽能售電業務；崑鼎的太陽光電地面型併聯發電營運，以及水面型併聯發電運轉，近三年來的營運貢獻度，每年都有成長。

崑鼎成立之初，主要是以焚化爐操作、管理及廢棄物處理等業務為主，隨綠電商機崛起，崑鼎售電收入逐年提升。2019年占比已近30％，因手中太陽能發電系統業務逐年增加，預期今年可超過三成。

崑鼎目前投資的太陽能光電，併聯的有12個專案、興建／申設中還有8個專案；太陽能案場運維工作則有55個專案。

預期廢棄物回收等循環經濟營運貢獻度的增加，是未來幾年營運成長的動能，崑鼎指出，廢異丙酮（IPA）回收再利用、水處理回收再利用、有機廢棄物底渣再利用，都會是集團未來積極參與國內外投標的焦點。

其中，水處理的業務，國內中央及地方目前規劃7座污水處理廠、1座海淡廠新建計劃共48萬噸CMD，將與集團合作，爭取興建後之操作維護。

以今年前三季的獲利能力，法人預估，崑鼎今年全年營運績效會比去年成長，並連續10年賺一個資本額以上。

(工商 )