科幻小說與電影一直都有「個人噴射飛行器」的設想，包括星際大戰(Star Wars)、鋼鐵人(Iron Man)、火箭人(The Rocketeer)等等。如今許多新創發明家已逐步將科幻化為真實，有些作品甚至得到英國和美國軍方的重視。最近英國發明家理查‧布洛尼(Richard Browning)所發明的噴射背包由英國皇家海軍突擊隊員試用，想瞭解它能否在突擊作戰或是海上救援上派上用場。

布洛尼所發明噴射背包，主要推力在背上，另外手上也有4具小型噴射引擎做為輔助與方向調整，2017年他成立重力工業公司(Gravity Industries)，主要業務就是介紹噴射背包。去年布洛尼受邀在伊麗莎白女王號航空母艦上飛行，之後就與皇家海軍合作。

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皇家海軍尚未宣布任何有關噴氣背包的軍事計畫，但皇家海軍和美國海軍都承認他們已經與重力工業公司保持聯繫。據布洛尼本人說，他已經與美國特種作戰司令部(USSOCOM )成員會面，其中也有海豹突擊隊成員，討論了他的噴氣背包在突擊作戰可以提供的能力。

#FunFactFriday - The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) October 16, 2020

上個月，英國的直升機緊急救援機構-大北方航空救護服務公司（GNAAS）也開始測試，測試這醫護與救援人員，是否可以憑著噴射包的飛行性能，直接飛到難以到達的地點，以支援登山遇險者。

GNAAS認為噴射背包確實很有潛力，救援人員表示：「起伏的山峰和山谷通常使直升機無法安全地降落在傷員附近，因此救援人員還需要步行一段距離才能施救。在緊急情況時，這些多餘的變數可能使營救失敗，甚至使救援人員面臨危險。噴氣背包這樣的個人飛行器就能夠更靈活的快速抵達。

(中時新聞網)