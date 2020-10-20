今年全球體育賽事受到新冠肺炎疫情影響甚鉅，不過台灣自由車界年度盛事2020台灣自行車登山王挑戰，將於10月23日上午6點登場，為了讓無法來台參賽的外籍選手也能體驗優質賽道，大會特地推出「虛擬騎乘」服務，第二度參賽的行腳節目主持人Windy段慧琳，目標在時限內完成。

台灣自行車登山王挑戰邁入第9年，由交通部、觀光局、花蓮縣政府及南投縣政府指導，中華民國自行車騎士協會主辦，DT SWISS、美利達、三司達和720等企業贊助，被法國自行車專業雜誌Le Cycle評比為世界十大艱難挑戰之一，是條和環法大賽阿爾卑斯山賽段齊名的天堂路。

本屆活動因為新冠肺炎疫情，許多外籍選手無緣參加，但仍長期定居台灣的外國好手與會，包括寶島選手，共有22個國家地區、425位選手參賽，交通部觀光局副局長林信任表示，台灣自行車登山王挑戰在國際自由車界口碑極佳，是世界自由車同好一生必騎一次的口袋名單之一，因為疫情今年很多外籍選手無緣來台，大會特推出虛擬騎乘，要讓無法來台的車手也一同品味台灣之美。

民視「Go Go Taiwan」主持人Windy段慧琳、FOX體育台主播侯以理，今年也都報名參加KOM賽事，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢，段慧林透露：「前年有騎完整個賽段，但因為邊騎邊主持，抵達終點時過了關門時間15分鐘，去年因為9月去尼泊爾爬山受傷沒比，今年特別加強重訓和心肺功能訓練，目標在時限內完賽，原本還信心滿滿，但看了天氣預報有些擔心。」

為了提供安全挑戰環境，賽事當天將實施交通管制，台193線七星潭聯外高架橋至新城鄉民有街管制時間為上午5點半至 上午7點，台八線至錦文橋管制時間為上午6點到7點半，台8線太魯閣閣口至天祥管制時間為上午6點半至上午8點，台8線天祥至大禹嶺管制時間上午7點到中午12點，台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間上午8點半至中午12點，南投台14甲線翠峰至合歡山遊客中心管制時間為上午9點到11點，敬請民眾配合改道。

(中時 )