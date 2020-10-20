強化申設醫學院系能量，國立中山大學20日與澎湖縣政府合組策略聯盟，未來將透過產學合作、學術交流及人才培育，攜手開發最新醫療技術，提升澎湖醫療品質，透過「公費醫療生態系統」更可改善離島偏鄉醫療人力不足問題。

據統計，澎湖總人口數現為10.5萬人，估計2026年將減少到10.1萬人，不到10年極可能跌破10萬大關。但澎湖65歲以上的人口將由現在的1.77萬人增加到6年後的2.22萬人，佔人口比例將超過2成，醫療負擔勢必加重。

離島偏鄉醫療最大問題在醫師不足，在地醫師難培養，優秀醫師下鄉意願也不高，公費生或醫學中心僅能短暫協助，絕大部份醫師都是在約滿後立刻離開，無法和病人建立良好的醫病關係。一旦出現醫師人力短缺，主管機關只能從鄰近縣市醫學中心以輪調方式讓醫師前來支援。

中山大學校長鄭英耀表示，中山有信心透過設置醫學系、改善偏鄉醫療人力不足問題，團隊將創建「公費醫療生態系統」，讓公費醫學生在學時至投入偏鄉志工服務及醫療，畢業後擔任「小鎮醫師」，累積足夠臨床經驗後回到醫學中心進修或出國深造，再將學研創新成果共享給學校和醫學中心，同時支持正在離島偏鄉服務的學弟妹，讓離島偏鄉的醫療照護永續。

澎湖縣長賴峰偉表示，澎湖縣資源長期以來不足，借重中山的學術經驗，可協助縣府在弱勢照顧、公共衛生及政策等各施政面向品質躍升。

鄭英耀還說，中山擁有先進的醫療科技，能快篩毒物及病毒，偵測微小的腫瘤，24小時遠距守護患者生理情況。若發生大規模傳染病，醫學系更可協助提供偏鄉第一線人力和最新醫學科研技術。

(中時 )