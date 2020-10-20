永豐金控積極投入創新金融科技與提升服務品質，屢獲外界肯定，日前再獲《財訊》雜誌「2020財訊金融獎」頒發三項大獎，其中永豐金證券今年推出「豐存股」創新數位服務，協助客戶以定期存股累積資產，榮獲「FinTech創新應用-最佳金融科技證券-優質獎」；整合線上線下全通路財富管理服務獲得「最佳券商服務-金質獎」；永豐銀行則以「大戶DAWHO」獲「最佳數位帳戶銀行-優質獎」認可，齊力提供客戶所需金融服務的最佳解決方案。

《財訊》金融獎是由《財訊》雙週刊與資誠聯合會計師事務所共同主辦，金融研訓院與其他民間機構共同協辦，透過產學界專業人士組成評選顧問團及電話民意調查，進行評選，是國內針對金融產業最專業、最具影響力的評選活動之一。

永豐金控總經理朱士廷表示，此次子公司永豐金證券與永豐銀行獲得評審顧問團及民眾的青睞，是對永豐在數位科技創新與客戶服務上的一大肯定，未來將持續深化數位科技轉型與專業的結合，為客戶提供更有「溫度」的數位金融體驗。

永豐金證券「豐存股」打破傳統券商服務大客戶、刺激交易頻率的思維，以年輕人初入投資市場的角度為出發點，同時兼顧退休與存股族群的需求，讓小資金靈活參與，以一站式購物平台的服務概念發展出數位金融服務新模式，讓存股變得跟網購一樣容易，創新概念獲評審團肯定，榮獲「FinTech創新應用-最佳金融科技證券-優質獎」。此外，整合線上線下全通路財富管理服務，以多元產品搭配數位金融平台、理財機器人及專業理財專員的諮詢服務，在泛財富管理繳出亮麗成績，獲得「最佳券商服務-金質獎」。

永豐銀行的「大戶DAWHO」數位帳戶今年第二季底正式晉身市場前三大，結合蘊含金融美學且簡潔使用介面的App，讓客戶在各個通路的體驗趨於一致，創新存款理財、信用卡消費回饋、換匯、房信貸及投資等一站式服務，更是廣受理財部落客等網路意見領袖好評推薦，獲得財訊金融獎「最佳數位帳戶銀行-優質獎」認可。

(中時 )