六龜區百年日式建築「洪稛源」，在「六龜之心再造計畫」下重現榮景，六龜區公所本周日將舉行「六龜之心、百年山城」活動，讓百年建築對外開放參觀。（六龜區公所提供／林雅惠高雄傳真）

六龜新景點來囉！高雄市六龜區兩棟百年日式建築「池田屋」、「洪稛源」，在「六龜之心再造計畫」下重現榮景，為當地創造新觀光景點，六龜區公所本周日將舉行「六龜之心、百年山城」活動，讓兩棟百年建築對外開放參觀，邀請民眾走入山城，一探六龜的歷史文化。

六龜區公所指出，荖濃溪畔的山林開墾與日治時期的伐木及採樟，造就六龜老街繁華一時，而早年山區交通運輸、物資交易不便，讓老一輩在依山傍水墾荒謀生的年代，留下許多故事和傳奇。

例如「池田屋」前身即為日治時期池田兵太郎開設的旅社，90年的歷史承載著獨特意涵，而「洪稛源商號」昔日為先民的交易站，傳承至今已逾四代，為重現過去風華，高雄市政府與六龜區公所攜手合作向中央爭取前瞻計畫「六龜之心再造計畫」，將兩座百年歷史建築為中心，重新串連老街人文歷史，再現六龜過往榮景。

六龜區公所邀請民眾周末假期到六龜參與「六龜之心、百年山城」活動，現場還有六龜山茶品茗、老街假日市集及親子寫生，更規劃六龜在地導覽解說、免費賞蝶接駁專車、街頭藝人等，希望民眾走入山城，感受六龜的多元文化。

(中時 )