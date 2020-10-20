雲林縣政府近2年申請衛福部經費建構「智慧福利資訊網」，民眾只要有手機、平板、電腦，申請註冊為會員後，就可透過網路申請社會福利措施，系統也會自動提供該身分目前所享有的社會福利項目。

縣長張麗善指出，縣府對社會福利非常重視，透過資訊科技可打造更便民的社福環境，這兩年獲衛福部支持補助約1000萬元，建置「雲林縣政府智慧福利資訊網」（網址https：／／welfare.yunlin.gov.tw），預計22日上線。

「雲林縣政府智慧福利資訊網」（網址https：／／welfare.yunlin.gov.tw），預計22日上線。（周麗蘭攝）

縣府社會處指出，「雲林縣政府智慧福利資訊網」連結國發會建置的「MyData平台」（數位服務個人化），部分申請項目從申請到結案無須檢附個人文件。

社會處長林文志說，在「雲林縣政府智慧福利資訊網」註冊後，系統會主動推薦可申辦的福利項目，並提供查詢申辦進度，以及鄰近社會福利資源地圖。

新冠肺炎疫情衝擊下，許多民眾避免到公共場所，此一資訊網也可提供視訊服務，例如申請身心障礙輔具就可不用臨櫃，其餘服務仍在擴充中。

本計畫源頭是衛福部的智慧福利服務躍升計畫，透過行動載具提供偏鄉區域居民、銀髮族、新住民、行動不便的弱勢族群服務，2019年參加此項服務的縣市除雲林縣外，還有台東縣、花蓮縣、南投縣、嘉義市、彰化縣、臺中市、宜蘭縣、 新竹縣。

(中時 )