記憶體儲存品牌Kingston金士頓今(20)日宣布推出兩款全新USB隨身碟：DataTraveler Kyson及DataTraveler Exodia，為旗下個人儲存裝置解決方案增添更多的容量及效能選擇。此外，本次新品更以別出心裁的時尚美學設計和繽紛色彩，讓消費者在商務及日常應用中，展現個人專屬風格。

DataTraveler Kyson金屬質感 打造專業風範

DataTraveler Kyson隨身碟兼具質感與功能性，採用髮絲紋不鏽鋼金屬材質打造，提升耐用度同時亦展現洗鍊風格，是商務人士的個人儲存配件首選。此外，霧黑扣環和無蓋式設計使其方便隨身攜帶；達200MB/s及60MB/s1的讀取及寫入速度，則讓儲存、分享及傳輸資料更加快速便捷，進而提升工作效率。提供32GB、64GB、128GB、256GB的款式，價格NT$269起。

DataTraveler Exodia 四色絢彩登場 型色兼具

DataTraveler Exodia隨身碟輕巧便攜，以櫻桃紅、湖水綠、日光黃及月光白等四款繽紛果凍色扣環為特色、以顏色代表不同儲存容量，設計風格活潑且別具巧思，是電腦桌上最吸睛的亮點。此款隨身碟具備USB 3.2 Gen 1效能，傳輸速度為USB 2.0的十倍，可便捷地進行資料的備份、儲存及傳輸；無論在工作場所、學校或是家中，消費者皆能將資料、音樂、影片或其他檔案輕鬆帶著走。提供32GB、64GB、128GB、256GB的款式，價格NT$199起。

Kingston DataTraveler Exodia。（Kingston 提供／黃慧雯台北傳真）

金士頓DataTraveler Kyson和DataTraveler Exodia USB隨身碟即日起於各大經銷通路發售。兩款隨身碟皆具備五年產品保固、免費技術支援服務及金士頓可靠的品質保證，並且適用於USB隨身碟客製化服務，可依照客戶的需求印製品牌LOGO、設計專屬包裝以及預載檔案等，用以提升品牌知名度及企業形象。

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