疫情趨緩、產業人才需求回溫；根據1111人力銀行最新調查顯示，有7成的企業有徵才計劃，和今年第2季的66％相比，徵才需求的企業多出4個百分點，顯示淡季不淡，企業對人才需求已緩步升溫。

不過，調查也發現將近73％企業認為人才難找，最普遍的問題包括基層人力難求37.9％、人才素質不佳34.7％以及人才斷層31.3％；若從產業進行交叉分析，結果發現，營建不動產、資訊科技業嘆人才最難找，而徵才需求最火熱的產業則是營建不動產業與民生服務業。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，從過往調查數據來看，年底都是徵才的淡季，不過今年受到疫情的影響，除了對景氣的不確定性、還有保持社交距離等種種因素，都讓企業的徵才需求遞延，相對於全球險峻的疫情，台灣卻有報復性出遊、報復性消費，而這樣的復甦也反映在產業界對人才的需求強度。

何啟聖表示，在新冠肺炎的疫情催化下，所有的產業都面臨加速轉型，受惠於5G商轉普及，人才的需求也逐漸浮現，其中影響層面最廣的就是帶動5G轉型的資訊科技業，整個產業供應鏈從上游的晶圓代工、晶片製造、系統組裝到中游的小型基地台、網路交換器，延伸到下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車、智慧型手機、VR／AR應用等多元產業都有大量的人力需求。

明新科技大學研發長郭治平表示，本校定位全國頂尖產學合作大學，提供實作場域並透過課程導入證照，讓每位學生都具備考照能力，明新科大擁有全國唯一半導體封裝類產線，學生可實際接觸到第一手的機械設備，修完課就可以無縫接軌職場。

中國文化大學研發長顏敏仁指出，文化是一所綜合大學傳統大校，全校約有2萬5000名學生、13所學院、62個系所可說是陣容龐大，以培育學生具備核心職能為宗旨，學生在大三以前就可以有就業機會，各行各業人才遍布，校友資源多；對於國際跨領域合作相當重視，在全世界有超過400間姐妹校，校方不僅提供拓展國際視野的絕佳機會，還提供獎學金希望學子順利接軌國際。

何啟聖表示，從數字面來看，疫情趨緩後房地產市場快速升溫，9月份建物買賣轉移合計2.43萬棟，年增率超過36％，全年交易量有望創下6年來新高，而隨著成交量飆升，銷售速度加快，營建業缺工的問題也開始浮上檯面，再加上營建業所需要的是，具備專業技術的藍領技工，短期養成不易，更容易出現勞動力缺口。

何啟聖進一步分析，從主計處最新公布的受僱人數來看，內需導向明顯的住宿及餐飲業，月增2千人，經常性薪資也增加1.38％，可以看出內需型的服務業受惠於疫情後劇增的報復性消費，徵才需求點火，開缺找人的意願最高。

調查也發現，企業最缺乏的人才類型包括有經驗的技師48.0％、研發人才25.4％、藍領技工13.0％以及業務銷售人才11.6％；當人才不足，企業最常以內部人才推薦31.5％、加強教育訓練29.9％、調高薪資福利22.8％等方式求才。

為解決人才荒，企業最支持的政策包括創造友善的就業環境38.2％、提高基本工資32.4％、產學合作培育人才30.2％。

為了協助產業界與學界無縫接軌，1111人力銀行成立「產學平台」，集結全台灣大專校院教授、學者，挖掘學界新星人才，提升產業及學界研發技術，縮短學用落差，以培育搭配實作，協助產業與學界搭起合作橋樑，提早訓練人才，解決長久以來青年畢業即失業的問題。

(中時 )