迎接萬聖節，雲朗觀光集團旗下飯店紛紛推出節慶限定主題餐點及各式鬼怪特調與恐怖料理，其中雲品溫泉酒店、翰品酒店高雄、兆品酒店台中及兆品酒店嘉義更於10／31(六)萬聖節當天舉辦變裝遊行，帶著大小朋友一同trick or treat。君品酒店也將於10／19(一)至10／31(六) 首度封閉半層樓舉辦「萬聖魅影」主題活動，並打造四間魅影主題房，讓旅客沉浸故事體驗、盡情拍照、大玩闖關，更結合「魅影雙人龍蝦分享餐」推出「萬聖節魅影」住房專案，還可抽《歌劇魅影》音樂劇小巨蛋首場門票。

雲品溫泉酒店也將舉辦「萬鬼出籠」、「萌鬥士 Cosplay」等系列活動，更推出期間限定創意特調及主題餐台，邀民眾體驗「怪可愛」的萬聖氣氛。翰品酒店新莊與翰品酒店桃園則分別推打卡送搞怪禮物及萬聖節特製調酒；而翰品酒店花蓮主推「搞什麼鬼」系列活動，包含南瓜主題DIY及「萌鬼當家」線上活動抽餐券；翰品酒店高雄更舉辦「萬聖節主題派對」，再推驚悚刺激「逃出尖叫聲」館外行程。

兆品酒店台中也推出變妝體驗、DIY活動與萬聖節限定甜點；兆品酒店嘉義還有喪屍迎賓，並推一周限定南瓜塔特餐；兆品酒店礁溪則推快閃活動，凡入住小朋友皆可獲得限量南瓜造型氣球。品文旅礁溪則是推出萬聖節雙人溫泉Pizza套餐，每套790元＋10％，主打怪奇萬聖造型餐點，包含南瓜泥巴怪燻雞義大利麵、眼球果凍飲品、以手腦塑形的恐怖甜點，讓旅客品嚐濃濃萬聖氛圍。

君品酒店將於10／19(一)至10／31(六) 封閉半層樓舉辦「萬聖魅影」主題活動，邀旅客穿梭「鏡子長廊」通往巴黎歌劇院，揭開萬聖魅影的神秘面紗。共規畫四間主題房，分別為「五號包廂魅影房」、「克莉絲汀的化妝間」、「化妝舞會解謎房」及「歌劇院裡的甜點沙龍」，將打造鬼魅造景讓旅客沉浸於故事體驗，並免費出借萬聖節主題服裝道具與化妝品，讓旅客進行角色扮演，還可體驗充滿萬聖氛圍的解謎遊戲，依循線索闖關，尋獲最終寶藏，也將提供應景萬聖小點供賓客享用，戴上面具探索一場華麗的化妝舞會。

同期間更推出「萬聖節魅影」住房專案，除了能免費體驗「魅影空間」主題樓層，更推出「魅影雙人龍蝦分享餐」，包含蚯蚓田園沙拉、開胃手指冷肉盤、主餐水煮龍蝦2隻、蜘蛛南瓜濃湯、鬼魅甜點及魅影氣泡酒一瓶，還可參加《歌劇魅影》音樂劇小巨蛋11／19首場門票抽獎，每晚6,500元起。即日起，雲軒西餐廳也推出「萬聖魅影」主題甜品，逢午、晚餐餐期，皆可無限享用繽紛沙拉吧及萬聖節限定甜點，邀民眾在今年萬聖節與魅影邂逅，共度一趟神秘的冒險之旅。

雲品溫泉酒店於萬聖節推出一系列「怪可愛」的萌鬼活動，10／31(六)萬聖節當天，飯店將舉辦館內館外搞怪變裝遊行，「萬鬼出籠」及「萌鬥士 Cosplay」邀大小朋友一同遊街trick or treat，參與活動、拍照打卡皆能獲得驚喜小禮，還可抽雲品餐飲優惠券。另外，飯店針對入住旅客推出造型迎賓小點及客房驚喜點心，還有舉辦南瓜提籃、萬聖節髮箍等親子DIY，以及播放萬聖節主題電影。大廳酒吧更推出創意特調，穿著造型服裝或身上配有橘色系物品者，選擇指定特調免收一成服務費，再加贈手指餅乾；丹彤西餐廳也將規劃萬聖節主題餐檯，供應節慶限定特色餐點，陪旅客度過「怪」繽紛又「怪可愛」的萬聖節。

翰品酒店高雄舉辦「萬聖節主題派對」 再推驚悚刺激「逃出尖叫聲」館外行程

今年10／31(六)萬聖節當日，翰品酒店高雄推出系列房客專屬活動，不但於飯店館內舉辦「小萌鬼搗蛋遊行」，更籌備萬聖節主題派對，推出各式吸睛指數破表的鬼怪造型餐點，包括有巨無霸型的骷髏豬肋排餐、點滴袋版洛神花茶等，住客皆能免費享用，更鼓勵大小朋友帶著最具創意的裝扮，變身俏皮搗蛋鬼一起大鬧派對，一同搞怪狂歡。這次更首度與高雄知名密室逃脫合作，推出驚悚刺激的館外行程，挑戰智慧與膽量，入住即可享優惠加購價。另外，餐飲部分也針對萬聖節當天推出一日限訂餐點，港都茶樓與品中信茶樓共同端出「巫婆手指」叉燒酥 、蟲蟲危機「蚯蚓凍」、「杏仁凍眼球」等恐怖點心，歡迎食客放膽來體驗；凡當日至品日式料理享用鍋物和握壽司吃到飽，再加碼贈送鬼怪壽司與萬聖節甜點，一起品嚐與視覺衝擊的美味。

(中時 )