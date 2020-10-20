國家通訊傳播委員會（NCC）26日將就中天新聞台換照案，舉行聽證會，傳出行政院長蘇貞昌干預其中，蘇20日否認，反質疑前總統馬英九10年前執政時，曾撤照停播年代綜合台。國民黨北市議員羅智強嗆，蘇又請出「馬維拉」，前總統陳水扁曾說任內絕對不關新聞台，被陳水扁女兒陳幸妤指控拿過陳水扁錢的蘇，該聽阿扁的話。

「蘇貞昌，拿阿扁錢，阿扁的話要聽啊！」羅智強表示，對於中天新聞台關台風波，蘇貞昌又請出「馬維拉」，瞎扯年代綜合台，先不說年代是綜合台，不是新聞台，他想問蘇，馬英九像蘇一樣，嗆NCC「誰都管不了他，他也什麼都不管」嗎？

羅智強說，蘇把有任期保障的NCC主委嗆到「被請辭」下台，NCC從此乖乖地讓蘇管，也乖乖地聽蘇的旨意，狠狠的貫徹干涉、嚴打的中天和TVBS，但他要告訴蘇，不要再裝什麼路人甲，中天新聞台如果關台，就是蘇的意思。

「蘇可以什麼都牽拖馬維拉，但要不要聽聽陳水扁的話？」羅指出，陳水扁說過任內絕對不關新聞台，台灣不能只有一種聲音，這句話不是說給別人聽，就是說給蘇聽，蘇可不理馬英九，但可以不理陳水扁嗎？，陳幸妤都曾說蘇拿過陳水扁的錢，「拿人手軟」這道理不要忘了，既然拿阿扁的錢，阿扁的話總要聽吧。

羅怒酸，蘇貞昌騙完神明騙人民，天下無難事，只怕不騙人，這就是蘇貞昌名聞天下的「騙神大法」！

(中時 )