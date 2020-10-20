倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開低震盪拉回，終場下跌45.97點，跌幅0.36％，收在12,862.37點；櫃買指數則表現相對強勢，上漲0.42點，漲幅0.25％，收在165.65點；三大法人進出方面，外資轉賣20.17億元，投信續買3.61億元，自營商賣超11.87億元，惟外資法人於台指期減碼2,349口多單，累計淨多單部位為26,384口，心態呈現謹慎中性偏多。

受全球疫情升溫、美國總統大選不確定性因素、新一輪刺激法案卡關影響，美股19日再度下殺，拖累台股同步量縮狹幅整理。預期在11月3日美總統大選前，整體行情將持續上沖下洗、震盪整理，故操作上仍應謹守「低接不追高、買黑不買紅」策略。

個股方面，本周納入投資組合的廣錠，儲能系統設備新品需求升溫、成長動能強勁，股價20日表現穩中透堅，配合趨勢走多、公司派及內外資法人大戶偏多心態不變下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期。

選股方面，儘管買盤趨於保守，惟權值股台積電及蘋概股鴻海走勢穩健，高價股祥碩強勢亮燈漲停，加上迅得、力旺、亞德客-KY、鈺邦、穩懋、嘉澤、晶技、驊宏資、富強鑫、桂盟、晶碩、申豐、南帝、萬海、國產、欣陸皆表現強勢，顯見市場人氣尚在。

展望未來，在實質經濟面有力支撐下，隨不確定性因素陸續消除後，台股必將有一波上漲行情。在多方控盤格局不變下，短線的震盪投資人無須過度憂心。

(工商 )