逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:202020/10/20 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股在月線與萬三關卡間狹幅盤整，以個股表現為主，投資人應謹慎操作、控制持股成數，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。 展望後市，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。 個股方面，本周納入投資組合的晶碩，9月營收增溫搭配技術面轉強，後市可望續攻向上。 (工商 ) #晶碩 #啟發投顧分析師楊基政 #轉強 #持股 #逐洞賽 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:322020/10/19 財經 逐洞賽｜華冠投顧分析師丁彥鈞 17:322020/10/19 財經 逐洞賽｜證券分析師葉良超 17:322020/10/19 財經 七大客戶 力挺台積5奈米 04:102020/10/19 財經要聞 《晨間解盤》台股走勢健康 聚焦基本面(倫元投顧提供) 09:082020/10/20 財經 《半導體》策略結盟效益待觀察 頎邦、華泰淡定 15:562020/10/19 財經 《韓股》外資捧場 韓股彈升0.5％ 16:132020/10/20 財經 年底拚績效 15檔投信偏愛 04:102020/10/19 證券．權證 《盤中解析》12900失魂 台股料5日線搖擺 10:162020/10/20 財經 《晨間解盤》萬三之戰再起 量能受關注(日盛投顧提供) 09:062020/10/20 財經 財經熱門新聞 張綱維兩名未成年子女 未公開的是范壁如生的女兒 - 財經 - 工商 慘！30萬存股變壁紙 他自爆犯了大錯誤 - 財經 川普垮了 台股恐崩盤？專家分析後驚吐4字 - 財經 嚇！台積電法說後又殺了 兇手恐是「它」 - 財經 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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