啟發投顧分析師楊基政表示，台股在月線與萬三關卡間狹幅盤整，以個股表現為主，投資人應謹慎操作、控制持股成數，切勿追高殺低，並提防騙線情況，持股部位高的個股利用反彈減碼外，漲多的轉機股也應見好就收，同時多加留意9月營收績優族群。

展望後市，櫃買指數為領先指標，重回165點為轉強訊號，同時那斯達克指數及費半指數亦列入觀察重點。

個股方面，本周納入投資組合的晶碩，9月營收增溫搭配技術面轉強，後市可望續攻向上。

(工商 )