受疫情影響，台灣香蕉外銷不易，蕉價下跌，六福旅遊集團力挺蕉農，結合旗下台北六福萬怡酒店、六福客棧、關西六福莊、六福村主題遊樂園及一禮烘焙，聯合採購台灣香蕉，台北六福萬怡酒店及一禮烘焙並以香蕉設計出美味產品，即日起至11月底推出「蕉個朋友」餐飲活動，形成土地、生產者、消費者三贏的友善經濟生態圈。

六福旅遊集團深耕台灣半世紀，關注在地，長年建構綠色消費平台，優先選用可降低食物旅程、減碳的台灣在地食材並推動惜食理念。本次集團力挺蕉農，所有事業體共襄成舉。

台灣不僅有香蕉王國美名，不論在口感、風味及品質都是世界一流，香蕉高鉀、低鈉，有益心血管健康的高營養價值更不在話下，與六福旅遊集團長期堅持天然選材、健康烹調、美味上桌、環境友善等四大主張不謀而合，也因此集團旗下台北六福萬怡酒店及一禮烘焙，陸續推出多達6種「蕉」味十足的產品，要讓香蕉迷一吃上癮。

台北六福萬怡酒店 敘日全日餐廳把披薩變甜點，推出香蕉巧克力棉花糖披薩，手桿披薩餅皮抹上香濃巧克力醬，搭配香蕉及甜而不膩的棉花糖，撒上切達起司絲後高溫烘烤，甜中帶鹹，老少咸宜。一禮烘焙則推出系列甜點，首推以滿滿香蕉泥製成的香蕉麵包，口感蓬鬆、香甜濕潤，充滿熱帶果香風情；此外一咬就爆漿的香蕉泡芙更是不可錯過，外酥內軟的口感加上新鮮香蕉製成的蕉泥卡仕達醬內餡，是很多人都無法抗拒的誘惑；還有香蕉濃起司蛋糕、香蕉馬芬、香蕉磅蛋糕等甜點，都讓香蕉迷一吃愛上，除在一禮烘焙預訂外，還可在六福萬怡 敘日全日餐廳甜點區享用。不僅如此，六福村也運用大量香蕉於動物照養、六福客棧也將香蕉用於防疫便當搭配的水果，一起用行動支持蕉農。

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