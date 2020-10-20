潘逸安和老婆Vivian將於10月18日、11月1日各在高雄、台北君悅舉辦婚宴，沒找婚顧的兩人，包括婚紗場地、婚宴場地都自己挑，他從小愛就氛圍的事物，因此連婚宴喜餅都執意要用傳統大餅，甚至跳下去自己試做喜餅，了解原料與製程，堪稱「最忙婚頭新人」。

潘逸安說，小時候會和爸爸一起吃中式喜餅，父子時光對他來說是寶貴記憶，這次想試做喜餅讓爸爸吃看看。原以為很簡單，「不就把餡料塞進麵糰裡而已」，到了製作現場，看見2大桌滿滿的原料，從揉麵糰、和餡料開始，前後花了2個小時才完工，他對製餅師傅大感佩服，「術業有專攻，老師傅輕鬆包一顆，我弄起來卻像狗啃的」。他最後製作出20顆成品，上呈給父母親，兩老豎起大拇指表示滿意，他才鬆了一口氣。

愛收藏舊東西的潘逸安招認，過去高雄老家放著一台舊款偉士牌，每年過年回家見它，總問父親「這台讓我牽回台北翻修。」但每回都被父親打槍「不要浪費錢」，他還澄清「我不是假文青！只是喜歡有歷史味道的東西喔！」他大學為一解懷舊癮，存錢2萬5千元買了一台二手打檔機車，不料卻吃足苦頭，他苦笑：「沒車廂也沒置物空間，每次加油必得連機油一起加，保養費也很貴，超麻煩。」不到2個月他就夢醒，把車給賣了。

潘逸安和老婆希望能將婚宴結合公益回饋社會，另外挑中憨兒喜餅贈與賓客，首度到門市的感動讓他相當難忘，參訪過程中，有位店員竊聲對社工咬耳朵，還不時瞄向潘逸安，見潘逸安滿頭問號，社工笑著解釋：「她有認出你，想和你拍照，但又不敢。」潘逸安見狀，連忙吆喝大家一起合影，把店員們逗得樂不可支。潘逸安事後吐露，「以前對憨兒有刻板印象，這次近距離和他們互動，才發現他們因為專注，某些技能甚至強過我們」，他也希望藉由自己，能將公益善念傳遞給所有人。

潘逸安對喜餅成品頗為滿意。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安親手試做婚宴用的喜餅。（艾迪昇傳播提供）

潘逸安（右）抱著女兒米估和老婆Vivian（左）一同參訪憨兒烘焙坊。（艾迪昇傳播提供）

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