由於美中兩國從貿易戰打到科技戰，美國對大陸相關企業祭出制裁，日本製半導體設備銷售額較去年同期增長了8.7％，高達1937億日元（約新台幣527.2億元），最大推手可能是來自台積電及大陸晶圓代工業者。

根據《日本經濟新聞》報導，5G日漸普及，帶動智慧型手機晶片的需求，企業在邏輯IC和半導體代工的投資增加，日本半導體製造設備協會（SEAJ）表示，日本製的半導體製造設備在9月份的銷售額年增8.7％，高達1937億日元。

報導指出，台灣和大陸的代工業者帶動投資業商機，其中包括受到台積電投資帶動及大陸代工廠的強勁需求，因此帶動日本製的日本半導體設備銷售成長，不過，受到美中間的貿易摩擦影響，也有人擔心會導致投資腳步放慢。

SEAJ分析，美中貿易的摩擦在短時間內形成強勁需求，才有銷售出貨的亮眼表現，但很可能只影響到目前為止，對於未來的整體發展，現在還不能肯定。而美國政府對大陸中芯國際（SMIC）的制裁，也讓大陸企業將會重新評估其未來的投資計劃，同時也會加速大陸半導體產業的研發腳步。

(中時新聞網)