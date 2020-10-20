為了刺激消費，新竹縣政府串聯縣內各大商圈、13鄉鎮市特色好店、遊樂區、旅宿業共300家業者，推出「振新好康．竹縣抽好禮」，只要消費滿300元即可參加抽獎，9月首次抽獎，由桃園市民王文毅獲得市價5萬6千元的三陽機車，20日上午於縣府主管會報中，由縣長楊文科頒贈模型車鑰匙。

楊文科表示，9月首波獎項已經抽出，不過10到12月還有3次抽獎機會，預計還能抽出4部機車，歡迎民眾、遊客闔家大小、呼朋引伴共同到新竹縣遊玩，愈早消費、抽獎次數愈多，中獎機率也愈高。

王文毅在桃園市工作，陪母親回她的娘家關西鎮時，前往農會超市購買約1000元的貢丸、虱目魚丸，並參加抽獎，之前接獲通知得到機車大獎時，他與家人都難以置信，「太幸運了！」

產業發展處指出，「振新好康．竹縣抽好禮」將持續到12月25日，結合13鄉鎮市各產業及竹東、光明、內灣、北埔、湖口、十二寮、九芎湖、關西等8個商圈店家加入，以及各個產業協會共計300個廠商響應。

活動期間，只要持三倍券前往張貼有活動標章的特約店家消費，除了可享優惠，消費滿300元即可獲得抽獎卡，掃描抽獎卡上的QR code進入活動網頁，輸入序號及個人資料，就可以參加抽獎活動。

獎項除了機車外，還包含任天堂Switch遊戲主機、生活家電、小叮噹科學園區、綠世界生態農場門票、旅宿業住宿券及竹北農會推廣供銷中心500元兌換券等百樣好禮，每月抽出一次，抽獎序號未中獎也可持續累計到活動結束。

(中時 )