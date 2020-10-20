2020年台北國際旅展即將登場，國賓大飯店於現場推出超值住宿券商品，首選自由度最高的「國賓三館聯合住宿券」，共有台北國賓、新竹國賓、高雄國賓三館供您選擇，每張售價NT$2,800，等同客房定價下殺2.6折起；另外推出「高雄國賓住宿券」，包括豪華三人客房NT$4,499、尊榮港景四人房NT$5,799等四種不同票券，買10張再加贈1張豪華客房住宿券，讓您從北到南輕鬆暢遊台灣。

國賓大飯店結合國賓台北、新竹、高雄三館推出聯合住宿券，每張售價NT$2,800，可任選一館住宿一晚，不需加價即可享受愛河畔高雄國賓豪華客房(價值NT$8,663)悠閒愜意氛圍；入住台北國賓精緻客房(價值NT$10,650)則能品嘗都會風情；亦可體驗新竹國賓高樓層視野極佳的豪華客房(價值NT$10,000)大器舒適感受。

此外，高雄國賓分別推出含早餐及迎賓飲料券的NT$4,499「豪華三人客房住宿券」(價值NT$10,973)，還有適合全家出遊的NT$4,699「豪華家庭客房」(價值NT$10,973)及NT$5,799「尊榮港景四人房」(價值NT$10,973)兩款四人住宿專案，以及盡享尊榮的17坪「國賓套房住宿券」價格NT$6,499(價值NT$15,015)，且四款住宿券皆享有買十送一優惠。

為更貼近消費者的需求，10月26日(一)至11月4日(三)於國賓大飯店官網即可線上購買旅展商品，新竹及高雄國賓更推出線上限定餐券，凡購買新竹國賓「八方燴平日下午茶優惠券／10張一套」，再加碼贈送3張，13張只要NT$6,600，等同於77折優惠；高雄國賓「iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳餐券／10張一套」優惠9折，分為平日午餐、平日晚餐、假日午晚餐三款套券，皆享買10送1。

(中時 )