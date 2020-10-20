永豐餘(1907)旗下永豐實(6790)因應新冠肺炎疫情造成的衛生紙等日用品搶購潮，配合行政院經濟部輪班趕工、100％產能全開，並加派物流配送，達到穩定民心使命。日前獲頒2020防疫國家隊勳章，感謝永豐實全力支援防疫，由永豐實董事長何奕達代表領獎。

新冠肺炎疫情於年初延燒全球，造成民眾民眾大量搶購口罩、衛生紙、酒精、洗手乳、食用罐頭等民生物資日用品。其中，衛生紙原料一度因誤傳將被轉去製作口罩，原料短缺的錯誤訊息造成另一波搶購潮。

為使民眾安心無虞，行政院經濟部與永豐實商討擴大產量，永豐實配合輪班趕工、將產出最大化。為加速產品上架到貨，亦加派物流配送車輛，當天產出產品立即裝車出貨送到全台各大通路，以滿足社會大眾需求，達到穩定民心使命。

永豐實旗下共有五月花、得意、柔情3個家紙品牌，各受不同消費族群青睞，其中主打高品質、多元產品線的五月花近年表現亮眼，多個品項持續長銷熱賣。去年推出的「厚棒衛生紙」主打「一抽搞定」的產品力及話題性，廣受消費者喜愛。

「厚棒衛生紙」去年6月推出後，半年貢獻營收突破1億元，並榮獲「國家品牌玉山獎－最佳產品類」首獎的國家最高規格肯定。永豐實表示，感謝政府及消費者肯定，未來將持續努力提供最高品質的衛生紙，力求成為台灣消費者的「最強厚援隊」。

永豐實2020年前三季自結合併營收74.59億元、年減5.22％。不過，上半年毛利率32.21％、營益率16.37％，遠優於去年同期20.08％、5.96％，歸屬母公司稅後淨利6.4億元、年增達1.7倍，每股盈餘（EPS）2.65元，已賺贏去年全年的4.64億元、每股盈餘1.92元。

永豐實旗下「橘子工坊」第二季推出洗淨病毒洗衣精及制菌清潔噴霧、8月底推出全球首見的無添加水「五合一」洗衣金球，9月底「五月花」再推出厚棒廚紙。總經理徐志宏預期，「厚棒衛生紙」今年業績可望大增逾5成，並對新上市的厚棒廚紙銷售亦具信心。

展望後市，永豐實除致力精進調整產品組合及生產結構，亦將因應消費者結構及市場需求變化，繼續深耕紙品市場、擴大潔品市場，發揮旗下永昇圃擁有的研發製造優勢。徐志宏表示，如未來寵物及熟齡族群消費商機顯現，將據此開發相關紙品、潔品等商品。

(時報資訊)