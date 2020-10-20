美國刺激方案協商進度的停滯，拖累周一美股集體下跌。人民幣在今日盤中價位創一年半新高，再觸及7.75，以及中國股市造好，有利港股穩定。

周二香港恆生指數表現反覆，最多跌85點，尾盤拉起收漲27.28點或+0.11%，為24569.54點，為連三個交易日出現上漲。國企股(H股)漲10.17點或+0.10%，為9988.33點。港股全日交易量僅達993億港元。

汽車股上漲5.38%，為領漲最多板塊。五菱汽車漲17.6%，比亞迪漲8.9%，長城汽車漲6.1%。中國汽車協會公布第三批新能源汽車下鄉車企名單，東風汽車、比亞迪、雲度新能源等皆上榜。

太陽能光電股集體上漲，福萊特玻璃漲10.0%，信義光能漲5.8%。新能源汽車補貼政策推出，有助帶動相關市場，中國光電需求樂觀。

阿里巴巴漲0.7%，收報299.4港元，股價再創紀錄，成交量居第一為58億港元。港交所通過螞蟻金福上市聆訊，預計下周二至周五開始招股。螞蟻金服擬於11月6日同時在A股和H股掛牌上市。

(時報資訊)