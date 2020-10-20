團險再進化，體恤員工與眷屬長期照顧的需要！台灣人壽攜手國內居家照顧服務領導品牌「中化銀髮」，全新上市「台灣人壽團體長期照顧健康保險（實物給付型）」，保單設計以實物給付為特色，連結長照需要的居家照護四大服務方案，為員工及其眷屬（含配偶、子女、父母）打造無憂的照護環境。

台灣人壽長期以來關懷社會廣大之銀髮族群，推出業界首張照顧符合長期照顧保險單示範條款所定義長期照顧狀態者之團體保險實物給付保單，本次特別與中化銀髮合作，共同推動「在家自在享老」的整合型服務，以展現台灣人壽回饋社會之初心。

「台灣人壽團體長期照顧健康保險（實物給付型）」之可投保對象涵蓋了企業員工及其眷屬，最高承保年齡可達70歲（續保時可至75歲）；被保險人無論因疾病或意外事故，一旦符合保單條款規定之「長期照顧狀態」時，台灣人壽即給付保險金額6倍之「長期照顧一次保險金」，以協助解決被保險人購買輔具及其他緊急醫療或雜支之所需。

除前述之「長期照顧一次保險金」外，台灣人壽另按月依保險金額透過中化銀髮提供「長期照顧分期服務」，由「中化銀髮」專業照護管理師到府評估申請個案狀況，擬定客製化照護計劃，將包含居家基本服務、健康促進服務、失能照顧服務或癌症照顧服務等四大項服務，且保證24個月，目前長期照顧分期服務之範圍遍及台北巿、新北市、台中市、高雄市；若被保險人有未使用之餘額時，台灣人壽將改以現金給付並加計利息至申請日給被保險人或受益人。

台灣人壽表示，以一家10人企業團體為例，若員工平均40歲、男女性各5人，投保「台灣人壽團體長期照顧健康保險（實物給付型）」，每位員工投保保額為新臺幣（下同）3萬元時，每位員工年繳保費約需670元（實際保費仍依各團體年齡分布及相關條件試算為準）；一旦符合保單條款規定之「長期照顧狀態」時，除即可享有18萬元「長期照顧一次保險金」之保障外，台灣人壽再透過中化銀髮提供每月3萬元額度之「長期照顧分期服務」且保證24個月，換言之，購買本商品即可擁有最高保額30倍（90萬元）的長照保障。

(中時 )