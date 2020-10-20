日本Sony企業在台分公司台灣碩網網路娛樂股份有限公司(以下簡稱So-net )旗下代理的《白貓Project》於今(20日)宣布「洛尼亞物語」繁中版新角色「藍羽攸」正式與玩家朋友們相見歡！長篇連載的「洛尼亞物語」劇情也開放至21話，邀請所有玩家們與「藍羽攸」共同踏上冒險旅程、抵抗邪惡勢力！

深入了解「藍羽攸」的冒險旅程！

《白貓Project》藍羽攸於「星之門與蒼之翼」初登場！

「藍羽攸」是很多繁中版老玩家懷念的角色，距離她初次在「星之門與蒼之翼」活動登場已經有4年多的時間。這次會再次登場，是因為她鳥族的設定與洛尼亞的世界觀相符，非常適合描寫這位人氣角色的後續故事。

我們先回顧一下藍羽攸初登場的劇情，初登場也就是玩家比較熟悉的星之門，做為與孟辰星故事的一個銜接，藍羽攸穿過風暴到達凱蘭提斯海域，但在之後並沒有描寫藍羽攸到達凱蘭提斯海域後的相關劇情。這個謎一直在藍羽攸的神解劇情才有提到，也在這個時候藍羽攸與洛尼亞有了連結。

在洛尼亞藍羽攸與鵲影的目的，是為了取回原屬於藍鵲族的「馭風劍」，獲得全新力量的藍羽攸與洛尼亞少年菲尼特一行人合力對抗破壞封印的元凶——自稱≪閃焰≫佐羅基亞斯的謎之男子……洛尼亞物語的冒險旅程，繼續展開。

全新角色「藍羽攸」閃亮登場 技能搶先公開！

【翱翔天際的雛鳥 藍羽攸】

職業：狂戰士

屬性：水

隊長技能：

導引之風—水屬性角色給予敵人的傷害提升、所受傷害降低(效果值10)

馭風之加護—水屬性角色給予敵人的傷害提升、所受傷害降低(效果值20)

自動技能：

◆ HP10%以上時可迴避即死攻擊，並發動傷害護盾(60秒/2次)

◆ 移動速度+100%，蓄力時間-50%，狀態弱化無效

◆ 攻擊、會心、水屬性傷害+500%，必殺技強化+350%

一技「風瀧巨槌」

◆給予敵人水屬性傷害，奪取體力分給隊友(上限750)。展開引流力場10秒，並有機會使敵人陷入緩速狀態。

◆引流力場會追蹤此技能最後針對的敵人，每次傷害皆會奪取體力分給隊友(上限750)。

◆＜賦予效果＞傷害護盾(60秒/3次)

二技「碎羽狂嵐」

◆給予敵人水屬性傷害，並有機會使敵人陷入緩速狀態。

◆＜賦予效果＞傷害護盾(60秒/3次)、異常狀態護盾(60秒/5次)

三技「成熟的蒼翼」

◆按住「單指操作鈕」1秒可使技能1變化，且賦予輔助效果。

◆＜賦予效果＞成熟的蒼翼(60秒/攻擊+150%，會心+100%，所受傷害-50%，一般攻擊傷害UP+500%)、援護攻擊(60秒)。

◆角色特性：攻擊命中20次時，發動技能傷害UP(10秒/50%/不限次數)

◆職業轉換後，攻擊命中20次時，可發動技能傷害UP(10秒/1200%/不限次數)

《白貓Project》翱翔天際的雛鳥 藍羽攸

「洛尼亞物語」紀念活動六連彈火熱展開！

「洛尼亞物語」紀念活動六連彈火熱展開！

【活動1】武器合成大成功UP

活動時間：2020年10月20日16：00 ~ 2020年10月27日15：59

活動內容：於活動期間進行「武器合成」成功機率將大幅提升！且進行「技能變換」所需要的金幣將減半！

【活動2】《洛尼亞物語》城鎮任務發布

活動時間：2020年10月20日16：00 ~ 2020年10月27日15：59

活動內容：於活動期間完成《洛尼亞物語》相關城鎮任務將獲得豐厚獎勵！

【活動3】縮時券贈禮關卡

活動時間：2020年10月20日16：00 ~ 2020年10月27日15：59

活動內容：進行故事劇情而沒有時間進行建築工事嗎？不要怕！於活動期間縮時票券大放送，使用縮時票券可輕鬆升級建築！

【活動4】冒險者應援關卡

活動時間：2020年10月20日16：00 ~ 2020年10月27日15：59

活動內容：每日限定1次，完成關卡可獲得豐厚寶石、經驗值、金幣、魂石等獎勵！

【活動5】登入送好禮

活動時間：2020年10月20日16：00 ~ 2020年10月27日15：59

活動內容：每日登入即可獲得豐厚好禮！

【活動6】角色轉職後強化

活動時間：2020年10月20日16：00起

活動內容：槍兵「藍羽攸」轉職角色能力上修。

本回「洛尼亞物語」冒險旅途嶄新啟程，邀請所有玩家們共同前來挑戰、與藍鵲一族的藍羽攸共同對抗邪惡勢力！日後更多詳細的活動資訊，敬請詳見《白貓Project》官方活動粉絲團並鎖定相關新聞消息。

(科技)