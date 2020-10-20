台東某國中棒球隊驚傳性騷擾霸凌事件，一名學長遭爆除了會毆打學弟，還在宿舍裡當大家的面，逼迫學弟手淫，台東縣教育處長林政宏表示，校方已經做出處置，該學長已經轉學，教育處也著手處理宿舍管理，並對遭霸凌學生進行心理輔導。

這名國三學長，是國中棒球成員，今年9月開學後，校長到棒球隊宿舍探望學生，關心學習狀況，意外發現一名國二生臉上有瘀青，一問之下才知道這名學生遭學長性騷擾霸凌，校方隨即通報教育處，並請雙方家長到學校。

這名國二生坦承國一時就被學長欺凌，曾強迫他當著3名室友的面，「不斷自慰到射精為止」，國二生畫出當時遭學長強迫的情景，其中包含觀看室友位置、國二生站在2個衣櫃間、施暴學長站在窗戶旁；還有另外3名室友，站在自己正前方觀看，血淚控訴還有被「暴力4次」。

遭霸凌的國二生母親，相當痛心，向台東縣長饒慶鈴陳情「救救我的兒子」！目前該名霸凌的學長已經轉學，學校也安排國二生進行心理輔導，除了啟動校安機制通，教育處已經介入調查外，校方表示會加強宿舍管理，杜絕霸凌事件再次發生。

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(中時新聞網)