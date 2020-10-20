好消息！一度傳出要更動地點的國家漫畫館將續留台中，台中市府接獲文化部通知，將選定「台中帝國製糖廠」及「台鐵新民街倉庫群」作為後續推動國家漫畫博物館計畫的基地。市長盧秀燕20日表示，「花落台中，喜迎漫博，展現誠意，互惠雙贏」，將立即舉行跨局處會議，讓台中市成為全國動漫迷朝聖的動漫城市。

台中市府向文化部建議的場址七處，包括台中刑務所官舍群、台中驛第一貨物倉庫群、帝國製糖廠台中營業所(星泉公園)、台中支局葉菸草再乾燥場建築群、秋紅谷公園、東區練武段1035地號、新實營區等，從歷史氛圍的文史建築、鄰近火車站的絕佳區位、再到綠地公園內的建物等，可供選擇。

新聞局長黃國瑋表示，「台中帝國製糖廠營業所」現行仍有委外營運契約至2024年到期，市府將妥善協調文化部需求與確保廠商權益。而「新民街倉庫群」目前由台鐵公司管理並承租給在地攤商，預計2021年2月合約到期後移撥給台中市政府，後續將再依程序協助文化部建置國家漫畫博物館。

台中市長盧秀燕20日表示，「花落台中，喜迎漫博，展現誠意，互惠雙贏」，將立即舉行跨局處會議，讓台中市成為全國動漫迷朝聖的動漫城市。（盧金足攝）

黃國瑋說，爭取國漫館續留台中的過程中，特別感謝立法委員楊瓊瓔奔走協調，陪同盧秀燕拜會文化部長李永得，感謝雙方溝通協調期間，文化部業務工作團隊提供專業意見。

為滿足國漫館需求，台中市府祕書長黃崇典率各局處進行場址盤點，包括建築、都市計畫、文化資產、博物館及漫畫等領域專家學者進行多次諮詢及會勘，最後以「從國家漫畫博物館到國際漫博村」為核心概念，提出百餘頁的選址報告，將「七大文化潛力亮點」提供給文化部評估，並配合文化部進行現勘，終於獲得文化部委員的肯定。

黃國瑋強調，市府組成專家學者會議選出七大文化場址，感謝逢甲大學助理教授方怡仁、台北藝術大學館長黃貞燕、漫畫家鐵柱及陳志隆、成功大學教授劉舜仁、副教授沈芷蓀

、東海大學陳格理前館長，提供專業的諮詢建議，並協助多次現勘指導。

市府盤點出來的場址多位於國定古蹟台中火車站周邊，均為重要的古蹟及歷史建築，未來將結合綠空鐵道計畫，帶動城區人潮及發展。這些場址均位在台中市的精華蛋黃區，也充分凸顯中市府留下國漫館的決心，如今國漫館確定落址台中，將是市民與廣大漫迷之福。

台中市府接獲文化部通知，將選定「台中帝國製糖廠」及「台鐵新民街倉庫群」作為後續推動國家漫畫博物館計畫的基地。（盧金足攝）

(中時 )