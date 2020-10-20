新冠疫情肆虐讓國人無法出國，旅平險無用武之地意外讓產險業者發機會財。在取消出國行程、退刷海外團費、機票錢、住宿費之外，信用卡業者因為疫情的「倒楣事」又一樁，信用卡業者透露，佔信用卡服務，尤其是頂級卡相當開銷的「旅平險」費用，明明因為國人無法出國而用不到，但銀行還是得照樣付錢，一毛不少給產險業者，銀行跟產險業者協商未果，只能含淚白花錢，讓產險業者多了一筆意外的「機會財」。

根據目前國銀之間的旅平險行情，世界卡、無限卡這類頂級卡，各大發卡行所提供保障的旅平險額度約在3,500萬至6,000萬元之間，其中5,000萬佔多數，至於商務卡，大致為3,000萬元或3,500萬元，而一般的白金卡或鈦金卡，則以2,000萬元居多，有些銀行有3,000萬元。

至於每卡的旅平險成本，銀行業者回應，頂級卡每卡成本約在150至200元，白金卡則在每卡10至15元，至於航空聯名卡，一般產險公司會收取更高的費用。銀行業者指出，整個業界在疫情衝擊之後的成本開銷調整上，目前最大的問題就是旅平險，其他諸如機場停車、接送，或是貴賓室使用等，都是論次計費，沒使用就不付費，不像旅平險，明明國人都已大半年不出國了，但銀行還是得根據每卡的最高保障2,000萬至6,000萬不等的額度付錢給產險公司。

倘若以目前各大行的發卡量來看，前五大發卡行已有超過700萬、500萬的發卡量，若依照上述每種不同卡別的旅平險每卡費用計算方式，旅平險帶來的開銷都至少上億之多，其他前十大的發卡行，旅平險的費用也在5,000萬至1億之間不等，而金管會統計截至八月底止，全體國銀的信用卡發卡量已有4,938萬8,837張，若以上述的成本計算方式，整個產險業在旅平險方面大概向信用卡業者共收取近8億，在這種旅平險「用不了」的情況下，銀行業者這8億元的費用，等於白白奉送給產險業者。

除了其他國家對疫情的管制禁令之外，政府也規定海外歸國者一律必須隔離14天，使得超過九成的出國搭機行程全部取消，資深信用卡部主管無奈指出，「連國都出不了，旅平險完全沒有『用武之地』！」

不僅如此，金融圈人士對此進而透露，由於銀行信用卡業者與產險業者都是前一年度事先簽約下一年度的保費，當初沒人會想到會有如此嚴重的疫情造成跨國交通幾乎斷炊，現在銀行業者向產險業者協商，希望能把當初簽約的費用調降，既然因為疫情的關係讓國人出不了國，等於卡戶根本不會用到旅平險，但均未獲得產險公司的同意，並以另外還有轉保給國際再保公司的費用支付為由而拒絕，使得全體國銀只能含淚眼看錢「丟到水裡」。

(工商 )