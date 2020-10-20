海運市場嚴重缺櫃，萬海（2615）根據日前董事會決議，正式向中國國際海運集裝箱（集團）公司下單訂造全新貨櫃3.7萬只，平均單價為每只2,972美元，總金額為10.99億美元，約新台幣31.5億元，11月就會開始陸續交櫃，立即改善缺櫃需求。

萬海9月28日董事會通過擬採購乾櫃3.95萬只，預計總採購金額為美金1.06億元，約新台幣30.7億元，今日正式下單，實際金額差異主要在大小貨櫃數量調整。萬海近3年每年年底都維持造櫃約4萬櫃個進度，進行汰舊換新與擴增自有櫃。

萬海到今年第二季為止，自有貨櫃佔比為78％，其餘採租用方式，由於貨櫃船運市場缺櫃，公司都是動用業務員協調客戶縮短貨櫃使用期，提早還櫃。

是國內第三大的貨櫃輪業者、全球排名第12大貨櫃航商，是國內最大的近洋航線霸主，擁有95艘船；考量到今年美國線特別好，萬海從5月開始進軍遠東到美國航線，成為推動營收成長新動能。

近洋線的運量、運價都算是相對穩定，所以萬海2020年上半年受惠於因燃油成本大幅下降、毛利率走高至12.62％，上半年稅後淨利17.58億元，每股稅後純益0.79元，近洋線的市況轉熱絡，萬海下半年的營收、獲利可望比上半年好。

(工商 )