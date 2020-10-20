林心如向來熱心公益，近日以愛無限公益大使身份，為TVBS信望愛永續基金會所創的《分享 愛無限》募款活動拍攝形象照和廣告。20日正式播出廣告，傳達「台灣弱勢社福機構，在疫情時更加弱勢，他們沒有經費，沒有援助資源」的訊息，盼望能喚起大眾，關注這些在疫情期間被遺忘的人們。

林心如因為擔任大使，才知道今年很多公部門的社區照顧關懷據點因為疫情關係而停辦，讓這些身心障礙、疾病患者，或是清寒長者的生活更加困難，她強調：「尤其一些比較沒有知名度的社福團體，他們募款的經費更是越來越困難」。

面對疫情，林心如表示「非常感恩，覺得自己很幸運在疫情中工作沒有受到太大的影響。」但是不管從新聞上或親友之間，她還是聽到有很多朋友，在經濟或生活上，多多少少都有受到疫情的影響。在廣告影片最後，林心如呼籲：「一人一點力，愛就大無限」，她認為：「這口號是讓我們去感受『施比受更有福』，當你付出多一點的時候，其實你獲得的溫暖和感動、幸福也會更多！」林心如強調，千萬不要小看自己一點點微小的力量，她也希望拋磚引玉，呼籲更多人關注這次募款活動，讓這世界和社會多一些正能量和溫暖。

TVBS也動員20位主播到全台20家合作的社福機構進行深度採訪，並於十月中開始在TVBS新聞台55頻道播出《分享 愛無限》系列報導。其中打頭陣的是新北市「台灣盲人重建院」和桃園「脊髓損傷潛能發展中心」的專題報導，兩則新聞曝光後已引起社會迴響，許多民眾因為看到相關新聞，主動打電話至社福機構或電視台，表明希望捐款。TVBS信望愛永續基金會執行長阮淑祥也期盼社會大眾，將愛心化做行動，透過小額捐款，幫助這些面臨困境的人們。

(中時 )