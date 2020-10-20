高雄遠洋漁船「屏新101號」中國大陸籍代理船長汪峰裕，8年前在印度洋公海域作業，涉下令射殺翻船落海的4名疑似海盜，側錄畫面 PO網曝光後，高雄地檢署清查出汪的身分並通緝，至今年8月22日他搭船抵高雄被捕，遭羈押禁見，檢方昨依殺人罪嫌起訴。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書發文，大歎「把英雄當罪犯」、「台灣司法要替海盜討公道」。

蔡正元說，台灣漁船「屏新101號」聘請大陸人汪峰裕當船長，在印度洋捕魚時遇上海盜，船上剛好有武裝保安，汪峰裕下令開槍射殺海盜，保全了台灣漁船的船隊，但是這位汪峰裕船長進入台灣，卻被台灣檢察官以殺人罪起訴，且以重罪羈押禁見，這是什麼司法？

他說，如果這位船長汪峰裕是台灣人，可能早已被綠媒拱為英雄人物，而且馬上可以選立委了；就是因為汪峰裕是大陸人，台灣司法要替海盜討公道，那請問台灣是不是海盜國家？海盜是萬國公罪，且是唯一死刑的萬國公罪，這次台灣司法人員該當何罪？

蔡正元說，當年他營救被索馬利亞海盜綁架的台灣漁船，船長沈瑞章是台灣人，有些船員來自大陸、菲律賓、越南，營救方案也有規劃，萬一談判不成或遭黑吃黑，準備好了武裝保鑣人員待命，就等他下令開槍射殺海盜，以武力救人。如果當時他下令槍殺海盜，「台灣海盜國」的司法人員是不是也要羈押起訴蔡正元，替海盜討公道？

(中時 )