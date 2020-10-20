台電屏東區招募施工班，16名新進班員中僅劉伊惠一名女性。（林和生攝）

台電屏東區招募施工班，未來將肩負起地方穩定供電的重責大任。（林和生攝）

為加速穩定供電，並進行核心技術傳承，台電屏東區營業處暌違多年再次招募施工班員，16名班員中有超過3成為碩士生，其中還有一名女性班員，強調不畏烈日、不怕攀高，展現巾幗不讓鬚眉的氣勢。

台電屏東區處長張簡宗瑜表示，台電公司一向以穩定供電、促進國家公共建設發展為天職，民國70至80年代，施工班員一肩扛起所有電桿維修的任務，被視為工班最輝煌的年代；無奈精簡人力政策實施，把部分工程外包，施工班就地解散。

但隨著近年來承攬商配電外線技術人才日益短缺，「很少有年輕人願意接受這辛苦工作」，加上台電面臨員工退休潮，避免技術出現斷層，從去年8月就開始積極籌備施工班，張簡宗瑜說，初期先成立2班，預定明年再擴編為4班，日後將升格為施工課。

新納編的16名施工班員中，唯一的女性劉伊惠甚至親自示範爬電桿技巧，45歲的她原來擔任私人企業機械工程師，考量民間裁員、減薪聲浪不斷，為求生活穩定，決定報考台電，「就是為了求一個鐵飯碗」。

劉伊惠透露，父親目前也是台電配電工班班長，從小也算受到台電照顧長大，強調自己沒有懼高症，爬電桿對她來說一點都不困難，只要事前最好準備，就不會擔心工安風險，「反而覺得爬得越高、風景越美」，話語一出讓一旁工班會心一笑。

(中時 )