為呈現大學社會責任（USR）豐碩成果，正修科大20日舉辦「大學社會責任成果展」，落實USR使大學與社區共好，為社區與學校注入新活力，現場更示範製作桃源區愛玉凍、新埤鄉水果湯圓手作體驗，過程好玩又好吃。

正修科大校長龔瑞璋表示，隨著USR的推廣，大學除重視學術研究及教學表現外，日趨注重如何跨域合作，教育部第二期USR計畫中，更重視對應聯合國17項永續發展目標(SDGs)大學社會責任成果。

USR成果展呈現正修科大執行4件教育部第二期USR計畫，包括有高雄市桃源區、旗山區、林園區及屏東縣新埤鄉，另執行多件高等教育深耕計畫善盡社會責任方案，共挹注超過2000萬元，各項計畫都呼應聯合國永續發展目標。

現場有社區小農市集與在地特產手做體驗，及當場示範製作桃源區愛玉凍、旗山區咖啡皂與植摘小物、林園區洋蔥手抄紙、新埤鄉水果湯圓等，過程好玩又好吃，讓師生認識農特產加工產出的附加價值。

正修USR計畫由生活創意學院長許清雲分享「食在安心，銀向健康，攜手樂活新林園計畫」， 強調每個計畫執行過程都充滿挑戰、辛酸、歡笑與成就感，讓師生了解不同學校執行計畫的心路歷程。

(中時 )