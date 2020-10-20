◎大掃共諜！3將校涉交付機密遭逮

台海兩岸關係緊繃之際，大陸日前宣布逮捕200多名「台諜」後，我方檢調今也宣布偵破一起共諜案。

◎小黑狗疑遭狠摔 6樓高墜落砸凹車後失蹤

新竹市東大路一處民宅19日上午突然有隻小黑狗從天而降重摔，背部狠砸路旁汽車，小黑狗隨即滾落馬路，接著一溜煙離開。動保協會接獲民眾通報後實地勘查，發現頂樓處有不少狗狗排泄物跟食物，懷疑狗狗遭人惡意向外拋擲，新竹市動防所及警方也持續蒐證調查，也希望民眾協助尋找受傷的小黑狗。

◎超級神藥露曙光 可防癌兼治療阿茲海默症

目前市面尚無有效藥物可治療阿茲海默症，成功大學分子醫學研究所特聘教授張南山發現「Z小分子蛋白」，與印度製藥公司Lazuline Biotech9月初達成合作協議，預計耗時2、3年將Z小分子蛋白推進臨床試驗，若開發成功，未來將可透過疫苗達到預防、治療癌症及老年失智症雙重療效，是近年國際合作重要里程碑。

◎新台灣人戴維斯 加盟桃園領航猿

戴維斯於2013年歸化取得中華民國國籍，成為我國史上首位歸化球員，為中華隊立下汗馬功勞，在2013年馬尼拉亞錦賽一舉幫助中華隊重返亞洲四強，對於籃壇的貢獻有目共睹。

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(中時新聞網)