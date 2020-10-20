換照聽證會竟討論「國安」 彭文正轟：極權國家

中天換照聽證會於26日舉行，將討論8大項目，但第7項「國家安全」讓學者專家直呼很突兀，律師也指出，國家安全相對更高層級。對此，台大新聞所前所長彭文正直言，「國家安全」這4個字不能無限上綱，並呼籲媒體要站起來，不要做政府的細漢仔。

《中天新聞》報導，彭文正表示，國家安全是抽象的，所有極權國家可以入人於罪的方法，都叫「國家安全」，還是必須守住言論自由的底線，「國家安全」這4個字不可以無限上綱。

彭文正指出，國家安全法上找不到任何條例，可以來定中天這個罪，基本上國家安全這個議題是包山包海的，「我很簡單問嘛，如果一直隱匿台灣的疫情，一直不願意說實話，是不是違反國家安全？」

彭文正認為，國家安全是一個非常抽象的東西，所以希望政府要記得美國最聰明的總統傑佛遜的名言，「我寧可有媒體而無政府，不可以有政府而無媒體」，所以今天應該是媒體站起來關掉政府，不是政府去關掉媒體。

那媒體要怎麼關政府呢？彭文正說，「很簡單，今天如果政府做得很爛，媒體就起來罷免政府、國家元首和政府官員，拿出人民的力量。今天如果我是中天的話，我就學政經關不了，弄個中天關不了，你關看看」，他更指出，媒體不要做政府的細漢仔，要自己站起來。

最後，彭文正也呼籲，「大家要想清楚，我主張言論是無罪的」，雖然在現在這個氛圍下，任何不站在美國這邊的人，會遭受國際壓力、良心的制裁，「但是我是必須言論自由的底線，國家安全這4個字，不可以無限上綱。」

(中時新聞網)