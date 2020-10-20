族人仔細觀察編織作品技法，讚嘆老人家傳承至山林裡的智慧。（林和生攝）

部落族人參觀編織展，細細品味這傳承至山林智慧的手工藝。（林和生攝）

排灣與魯凱族擅長利用山林資源，透過巧手編織，造就生活中無處不在的生活器具，更成就族群文化的精彩；三地門鄉公所近來蒐羅部落耆老家中的編織藝品、集結策展，有族人參觀後想到舊時孩提家中布置，激動地紅了眼眶。

此次共有10個部落、17位編織高手參展，三地門鄉長Cemelesai表示，這都是耆老用盡心思及巧手，編織出一件件漂亮實用的生活器物，默默傳承著數代人從山林留下的智慧，當初找來長輩策展，他們沒想過平時隨意編織的作品也能放入展場上，殊不知這種不刻意的低調，其實讓後輩以他們為榮。

展覽取名為《曬》，不只是把東西放在陽光下曬的動詞，而是要表彰老人家的智慧，同時也《曬》後輩對他們感到驕傲的心；Cemelesai強調，這不是一個比賽手藝的展覽，而是呈現耆老用手傳承祖先精神，並與外界分享這各具特色、有濃厚故事的編織品。

谷川族人馬秋妹表示，過去包括睡覺的草蓆、嬰兒搖籃，甚至椅墊、杯墊，舉凡看得到的家用品，多是長輩巧手編織，自己從小看媽媽做，耳濡目染下也習得技巧，如今作為撐起生計的技能，也讓上一代的智慧得以傳承。

知名魯凱族編織藝術家彭春林則感動地說，自己看到的不只是技術，更是歷史脈絡的演進與老人家智慧堆疊，這些文化快要消失，而這群工藝家便扮演極為重要的傳承角色。

(中時 )