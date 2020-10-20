美國眾議院長佩洛西於上週日，就新刺激法案談判發出最後 48 小時期限，冀望能在大選前達成協議，此消息推升美股週一早盤走高，但盤中民主黨暗示週二大限前可能不會達成協議，消息一出賣壓大舉出籠，美股指數由紅翻黑，終場重挫410.89點，創下9 月 23 日以來表現最糟糕的一天。

美股表現不佳，拖累台股早盤以下跌18.35點開出，隨後加權指數便在平盤下震盪，終場收跌45.97點，12900點整數關卡再度得而復失。三大法人現貨賣超28.43億，外資現貨賣超20.17億。

蘋果公司今晨收跌2.55%，蘋概三王今天則表現漲跌互見，台積電股價一早即開低，並跌破5日線，台積電上週五舉行法說並報佳音，8 家外資持續喊買，目標價最高維持600元，不過今天股價拉回整理，終場收跌1.42%，其餘二王大立光及鴻海分別收漲0.16%和0.12%，其餘蘋概股則漲多跌少。

今天盤面上以高價股、記憶體及防疫相關族群走勢轉強，美系外資重申高價股之一的祥碩訂單穩健，維持加碼評等，今天買盤湧進推升股價亮燈漲停，並推升矽力-KY、緯穎、鈊象、富邦媒等皆收在平盤之上。

今天有消息傳出SK海力士宣布將收購英特爾NAND事業，帶動記憶體族群股價走揚，終場華亞科、旺宏及華邦電皆收紅盤。歐美疫情再起，帶動今天防疫概念股轉強，指標股「天國一輝」皆收紅盤，其中天良、易威、申豐皆亮燈漲停。

時序已進入美國總統大總最後二週，選情也已進入白熱化，預期美股變數將增加不少，尤其新紓困案及新冠疫情進展仍持續牽動美股走勢，短期內美股恐仍維持震盪走勢，亦牽動台股後續走勢，明日大盤可望看漲，建議擇中小型強勢股作多。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃世民）

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(中時新聞網)