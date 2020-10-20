林志穎夫婦打造「溪部好呆庄」，成為溪頭旅遊新亮點。（廖志晃攝）

溪部好呆庄面臨清澈溪流，還有瀑布流泉。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左二），在溪部好呆庄與好友同樂。（廖志晃攝）

溪部好呆庄，露營設施完善。（廖志晃攝）

溪部好呆庄，提供餐飲服務。（廖志晃攝）

前溪頭妖怪村總經理林志穎，離開經營團隊後，在溪頭打造「溪部好呆庄」露營區，提供遊客野外生活體驗；中年轉業開創事業第二春，他自嘲以前是村長，現在變庄長先生，因為老婆大人才是正宗的庄長！

林志穎當年創立妖怪村品牌，成功吸引年輕族群到訪，讓原本滿山都是銀髮族的溪頭，洋溢青春活力與歡笑聲；他也因而獲選為全國十大傑出經理人殊榮，並曾擔任南投縣觀光產業聯盟協會理事長，目前還是南投縣旅館公會理事長。

離開妖怪村經營團隊後，林志穎和林怡鳳夫婦，同心攜手再出發，以美國西部拓荒的精神，胼手胝足打造溪部好呆庄，成為溪頭旅遊新亮點，許多昔日聯袂打拚的工作伙伴，也跟隨他們一起打江山。

溪部好呆庄周邊森林環繞，還有竹海相映，面臨清澈的溪流，由專業教練團隊帶領遊客溯溪、樹攀及生態導覽，或在巨石陣中垂降或上升，體驗無具野炊，製作手工皂及乳液，享受野外生活的樂趣，可以好好發呆，因為環境舒適，也可以待很久！

溪部好呆庄設有民宿房間，也提供餐飲服務，露營區規畫馬車、印第安帳篷等，衛浴寢具等設施完善，最適合想要體驗露營樂趣，又不想準備一大堆東西的現代人。

(中時 )