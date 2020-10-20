凱擘大寬頻「myVideo148套餐」囊括機上盒「myVideo豪華月租」＋「HD99高畫質套餐」，新上架多部恐怖電影、萬聖節系列卡通、亞洲首播影集，帶給全家人最有看頭的萬聖節！即日起，運動迷最愛的MLB美國職棒、NFL美式足球賽事天天熱血直播；鎖定亞洲旅遊台《雲端裡的49天》，還有機會把官方限量好禮帶回家！

凱擘大寬頻「myVideo148套餐」每月只要148元，即可享有機上盒myVideo豪華月租上萬小時強檔影劇作品，以及HD99高畫質套餐23台國內外優質熱門頻道。機上盒「myVideo豪華月租」新上架泰國恐怖喜劇片《淒厲人僧前傳》，故事驚悚又搞笑顛覆想像；改編自西班牙真實事件的《馬拉薩尼亞32號陰宅》，詭譎劇情保證讓你背脊發涼。「HD99高畫質套餐」親子頻道DreamWorks（第212台）推出萬聖節系列卡通，包括史瑞克特輯《史瑞克-萬聖節怪談》、《法克大人的鬼魂》，以及《外太空突變南瓜》、《活蘿蔔之夜》等，適合家長陪小朋友一同觀賞；驚悚影集推薦亞洲首播《沼澤異形》，改編自DC同名漫畫、由華裔導演溫子仁監製，描述女主角前往某個小鎮調查未知的沼澤病毒，竟遭遇沼澤的神祕生物襲擊，身陷超自然的可怕夢魘，每周三晚上9點50分於Warner TV頻道（第217台）獨家播出，超級英雄劇迷千萬不能錯過！

亞洲旅遊台（第223台）則推出行腳節目《雲端裡的49天》，由獲金鐘獎生活風格節目主持人獎肯定的廖科溢擔綱主持，以中央山脈為拍攝主軸，逐一尋訪隱藏在深山林間的世界級絕美景致，更結合全景攝影與新媒體技術，讓觀眾深切感受台灣山脈的魅力。即日起，每周六晚上9點，鎖定節目並留意活動訊息，就有機會獲得亞洲旅遊台官方限量好禮！

喜歡運動的朋友們有福了！MLB美國職棒大聯盟世界大賽熱鬧開戰，想知道最終哪支隊伍奪得年度總冠軍，記得鎖定FOX SPORTS HD（第73台）及FOX SPORTS 2 HD（第74台）掌握即時賽況；足球迷也不要錯過MOMO綜合台（第76台）獨家雙語播出的NFL美國美式足球職業聯盟賽，零時差掌握精采國際體育賽事！

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