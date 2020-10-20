新北一名女客小美（化名）2017年11月23日晚間，到一家養生館讓謝姓按摩師服務時，遭摸胸猥褻，法院雖然對謝男判刑三月，可易科罰金9萬元確定，但小美再向謝男與養生館連帶求償100萬元精神賠償金，新北地院審理後，小美獲賠12萬元，可上訴。

判決書指出，謝男按摩小美過程中不但從小腿一路按壓到大腿內側、靠近私處的恥骨位置，甚至拉開衣領，伸手至內衣裡撥動小美的胸部，小美嚇得雙手環抱胸部怒斥「胸部應該不用按吧」，不料謝男竟回「胸部本來就不用按，因為沒有穴道」。

花花返家後，向母親、丈夫哭訴自己遭騷擾，覺得很噁心、不舒服，事後決定報警處理。謝男刑事部分審理時否認犯行，但未通過測謊，一審被依意圖性騷擾罪判刑3月，得易科罰金9萬元，上訴後被高院駁回定讞。

民事部分，謝男審理期間希望能與小美和解，養生館負責人則表示，謝男僅是租借場地、支付租金，並非受雇於養生館的按摩師，認為謝男不可能在館內對小美性騷擾。

不過，法官勘驗相關證人說詞後，認定小美求償有理，審酌小美所受精神痛苦程度，及兩造經濟狀況，判謝男與養生館應連帶賠償12萬元，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)